Política “Aplaudirei a candidatura que defender a democracia”, diz Temer sobre o segundo turno da eleição presidencial

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após o primeiro turno, o ex-presidente afirmou que "a paz venceu" nas eleições Foto: Reprodução/Twitter Após o primeiro turno, o ex-presidente afirmou que "a paz venceu" nas eleições. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) afirmou que “aplaudirá”, no segundo turno, a candidatura à Presidência que, entre outras coisas, defender a democracia, cumprir a Constituição e mantiver as reformas realizadas no seu governo.

O emedebista, que está no exterior, ainda não divulgou publicamente se apoiará Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL), ou nenhum dos candidatos.

“Estou há alguns dias em Londres cumprindo agenda de palestras. Acompanhando o noticiário sobre as eleições do segundo turno e, em resposta a todos que têm me procurado, esclareço que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do País”, disse Temer em nota divulgada na quinta-feira (06).

Segundo o ex-ministro Moreira Franco, aliado de Temer, o ex-presidente pediu que ele atuasse como “bombeiro” diante da informação de que o emedebista teria declarado apoio a Bolsonaro no segundo turno.

“Ele [Temer] pediu ajuda para colocar as questões nos seus devidos termos”, disse o ex-ministro. De acordo com Moreira Franco, Temer “poderá se decidir entre Lula e Bolsonaro, ou mesmo não declarar voto para ninguém, quando voltar de viagem”.

Na segunda-feira (03), Temer afirmou, nas redes sociais, que “a paz venceu” no primeiro turno das eleições. “A democracia brasileira sai vitoriosa dessa eleição. Agora, com mais tempo e com compromissos mais claros, esperamos debater as propostas de cada candidatura. Quem apostou na baderna e na violência, perdeu. Tivemos uma eleição segura e pacificada”, declarou o ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política