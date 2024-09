Política Aplicativo da Justiça Eleitoral tem mais de 65 mil denúncias de propaganda irregular, a poucos dias das eleições

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

São Paulo é o Estado que tem mais denúncias, com mais 12,6 mil pedidos de apuração.

A poucos dias das eleições municipais, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, registrou mais de 65,5 mil denúncias de propaganda irregular até este domingo (29).

A plataforma permite que qualquer cidadão informe às autoridades sobre ilegalidades nas publicidades eleitorais.

A maioria dos casos são decorrentes da disputa pelo cargo de vereador. Segundo o aplicativo da Justiça Eleitoral, são mais de 35,1 mil denúncias.

Na campanha para prefeito, os casos passam dos 17,6 mil. Os partidos, coligações e federações tem 12,4 mil solicitações de apuração.

As denúncias por problemas na campanha em banner, cartaz ou faixa são a maioria, somando 21%. Em comícios, são 20% e na internet chegam a 15% do total.

São Paulo é o Estado que tem mais denúncias, com mais 12,6 mil pedidos de apuração.

Com 1,7 mil, a capital paulista é a cidade com mais denúncias. Em seguida aparece São Caetano do Sul, com mais de 500 relatos; e Barueri, com mais de 400 pedidos de apuração.

Minas Gerais é o segundo estado com mais denúncias, com cerca de 9,4 mil casos, seguido pelo Rio Grande do Sul, que aparece com 6,5 mil relatos.

Segundo as estatísticas da plataforma, durante as eleições de 2020, foram feitas 105.543 denúncias. Já em 2022, a ferramenta recebeu 38.747 registros.

Como denunciar?

O aplicativo Pardal está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

As denúncias feitas pelos eleitores são encaminhadas para o juiz eleitoral competente, que vai tomar as providências para coibir eventuais atos ilícitos.

Antes de registrar a denúncia de uma suposta irregularidade, o app esclarece ao eleitor o que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral.

