Porto Alegre Aplicativo para acionar o Samu recebe mais de 2 mil downloads em um mês

25 de janeiro de 2022

Aplicativo dá opção de escolha caso o chamado seja para outra pessoa. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O aplicativo Chamar 192, criado para acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em situações de risco à vida, em Porto Alegre, recebeu 2.046 downloads desde 23 de dezembro, quando foi lançado.

Na Apple Store, a média foi de 12 downloads diários, com um pico de mais de 100 cadastros dia 23 para celulares com sistema IOS. Já no Google Play, a média diária chegou a 54 downloads, registrando um pico de 695 no mesmo dia, no sistema Android.

“A ideia é oferecer mais uma forma de acionar o Samu e agilizar o socorro a vítimas de acidentes ou outros chamados de emergência”, afirma o coordenador de Urgências da Secretaria Municipal de Saúde, médico Daniel Lenz Faria Corrêa.

Após baixar o aplicativo, a pessoa deve fazer um cadastro informando os dados solicitados. As informações ficarão à disposição da telefonista nos casos de ligações futuras, agilizando o atendimento.

“Outra novidade é o georreferenciamento, que dará a localização exata do solicitante na cidade”, destaca Corrêa. O aplicativo também oferece a opção de escolha, caso o chamado seja para outra pessoa.

