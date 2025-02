Porto Alegre Aplicativo para segurança pública será testado pela Brigada Militar a partir de março

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

O Hórus NG transforma a câmera do celular em um dispositivo de monitoramento. (Foto: Reprodução)

O aplicativo Hórus NG, desenvolvido pela Procempa, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), começará a ser testado pela Brigada Militar em Porto Alegre no mês de março. A ferramenta, baseada em inteligência artificial para identificação e análise de placas, amplia o monitoramento do Cercamento Eletrônico, plataforma da Procempa de segurança pública que integra câmeras, aplicativos e inteligência para combate ao crime.

A presidente da empresa, Letícia Batistela, destaca o desenvolvimento do Hórus NG como um passo significativo na modernização das estratégias de combate ao crime em Porto Alegre. “Nossa missão é desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que tragam impactos positivos para a cidade, e o Hórus representa exatamente isso: mais eficiência, agilidade e, acima de tudo, mais segurança para a população”, ressalta.

“Segurança pública não é feita só com a integração em operações, mas também com o compartilhamento de tecnologias. Desta forma, a Prefeitura de Porto Alegre também está disponibilizando esse instrumento, que reverte na segurança da população”, destaca o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

O treinamento para utilização do Hórus foi realizado em 13 de fevereiro, no Centro Integrado de Operações e Emergências da Brigada Militar (Copom). O supervisor técnico da Procempa, Marcio Scherer, apresentou o aplicativo a 15 oficiais e esclareceu dúvidas sobre seu funcionamento.

Scherer destaca que o Cercamento Eletrônico, com aproximadamente 450 câmeras fixas espalhadas por Porto Alegre, ganha maior alcance com o Hórus NG. “A criminalidade aprende a evitar câmeras fixas, mas, com o Hórus, qualquer agente pode monitorar em tempo real, fazendo com que o aplicativo fortaleça o Cercamento ao ampliar a capacidade de monitoramento e possibilitar um efeito surpresa”, diz.

A diretora de Planejamento e Políticas de Segurança da Smseg, Gabriela Veríssimo, ressalta que o Cercamento Eletrônico já contribuiu para uma redução de 88% nos casos de roubos e furtos de veículos em Porto Alegre, e o aplicativo Hórus vem para complementar essa iniciativa. “Nosso objetivo é compartilhar o aplicativo, que auxilia muito na recuperação de veículos roubados e furtados na Capital. A ideia é desenvolver um trabalho colaborativo com a Brigada Militar para aprimorar o Hórus”, afirma.

Sobre o aplicativo

Desenvolvido no Procempa SmartLab, o laboratório de inovação da companhia, o Hórus NG transforma a câmera do celular em um dispositivo de monitoramento capaz de identificar, em tempo real, veículos roubados, furtados, clonados ou em situação irregular. O aplicativo classifica os alertas por cores aos policiais: vermelho para casos criminais, amarelo para administrativos e verde para veículos regulares. Em caso de irregularidade, o agente pode criar um alerta no Cercamento Eletrônico, enviando dados, foto e localização do veículo para a plataforma.

A posição dos agentes também é compartilhada com o Cercamento Eletrônico a cada 10 segundos, permitindo a identificação dos policiais mais próximos para abordagem. Mensagens de texto com detalhes da ocorrência são enviadas diretamente aos agentes.

