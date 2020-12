Porto Alegre Aplicativo permite solicitar atendimentos relativos à iluminação pública em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ao identificar uma lâmpada apagada, por exemplo, basta o usuário abrir o aplicativo e confirmar a rua onde está o problema. Foto: Cristine Rochol/PMPA Ao identificar uma lâmpada apagada, por exemplo, basta o usuário abrir o aplicativo e confirmar a rua onde está o problema. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os moradores de Porto Alegre receberam um canal de comunicação novo para tratar dúvidas sobre iluminação pública e solicitar atendimento. A prefeitura e a concessionária IP Sul lançaram nesta quinta-feira (31) o aplicativo Ilumina Poa, disponível para smartphones e tablets. “O cidadão ganha um acesso simples e funcional para solicitar serviços de iluminação pública. Assim, ganha um atendimento com maior agilidade e transparência ao andamento dos serviços”, avalia o secretário de Serviços Urbanos, Hiratan Pinheiro da Silva.

Ao identificar uma lâmpada apagada, por exemplo, basta o usuário abrir o aplicativo e confirmar a rua onde está o problema. Assim, a concessionária será notificada para que providencie atendimento.

A operação da PPP (Parceria Público- Privada) de Iluminação Pública começou em setembro. Desde então, já foram trocadas luminárias em quase três mil pontos. A tecnologia conta com luminosidade 40% superior, melhor reprodução de cor e maior durabilidade. A iniciativa vai modernizar 100% do parque de iluminação pública da Capital nos próximos dois anos. Com o novo sistema, haverá uma economia anual para os cofres públicos estimada em cerca de 50%.

Além do aplicativo Ilumina Poa, disponível gratuitamente nas lojas virtuais dos sistemas Android e IOS, os moradores também podem solicitar atendimento por meio dos seguintes canais:

– 0800 000 1740, com ligação gratuita;

– Número 156 (opção 8), que redireciona a ligação ao atendimento da concessionária;

– 156Web – Conecta Cidadão, disponível no site da Central do Cidadão, no portal da Prefeitura. Ao clicar na opção “iluminação pública”, o usuário é direcionado ao site Cidade Iluminada, mantido pela concessionária IP Sul;

– Site de serviço da concessionária IP Sul: ipsulpoa.cidadeiluminada.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre