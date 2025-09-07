Brasil Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em capitais no 7 de Setembro para pedir anistia

7 de setembro de 2025

O protesto da Paulista reuniu 42,2 mil pessoas, segundo estimativas do Monitor Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo (7), feriado da Independência, em diversas cidades para pedir anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e por crimes contra a democracia.

Sob o mote “reaja, Brasil: o medo acabou”, as manifestações foram marcadas por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a Alexandre de Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou o ministro de tirano.

Em São Paulo, o ato na Avenida Paulista teve uma bandeira gigante dos Estados Unidos na altura do Masp. Cartazes em inglês pediram que o presidente americano, Donald Trump, tome novas medidas para pressionar o STF. Faixas e cartazes defenderam o impeachment de Moraes.

Bolsonaro está em prisão domiciliar e não pode participar de eventos públicos, nem por vídeo, porque descumpriu medidas restritivas. Na terça-feira (9), o STF vai retomar o julgamento em que ele pode ser condenado por golpe de Estado e mais quatro crimes. As penas podem somar até 43 anos de prisão.

O protesto da Paulista reuniu 42,2 mil pessoas, segundo estimativas do Monitor Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a ONG More in Commom.

Com a margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público entre 37,1 mil e 47,3 mil no momento de pico. Em 2024, o ato do 7 de Setembro na Paulista reuniu 45,4 mil pessoas, segundo o Monitor. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com inteligência artificial.

No Rio, o ato foi na orla de Copacabana e, de acordo com o levantamento do Cebrap, cerca de 42,7 mil pessoas estiveram presentes.

Com as populações de cada cidade são bem diferentes, o Monitor calculou a taxa de mobilização por mil habitantes: a de SP foi de 4,4 e a do Rio, de 8,2.

Também foi divulgada a taxa de mobilização por mil eleitores: 22,1 para o Rio e 13,2 para São Paulo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), discursou na Paulista, atacou o STF e o que chamou de “tirania” de Moraes. Também cobrou do Congresso a aprovação da anistia e defendeu a candidatura de Bolsonaro em 2026: “Deixa o Bolsonaro ir para a urna, qual o problema? Ele é o nosso candidato”.

Bolsonaro está inelegível até 2030 porque foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político, e Tarcísio é cotado para disputar a Presidência da República.

Durante a fala do governador, manifestantes começaram a gritar “fora, Moraes”. E Tarcísio respondeu:

“Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país.”

Tarcísio disse ainda que não vai aceitar “a ditadura de um poder sobre o outro”, e “que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer”.

O ministro Gilmar Mendes postou em defesa do STF após o discurso do governador:

“O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam”, escreveu.

Tarcísio também puxou gritos de “anistia já” para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a colocar o tema em votação.

Em lágrimas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou sobre a prisão domiciliar do marido e disse que há uma “perseguição política” contra ele e sua família.

“Hoje, ele não pode falar. Ele gostaria muito de estar aqui ou até entrar em videochamada, porque as nossas liberdades estão cerceadas. A liberdade de locomoção foi cerceada”, disse. “Estou tendo que me desdobrar como mãe, esposa e amiga para que ele fique bem, cuide da alimentação.”

As manifestações foram convocadas pelo pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e alvo de um inquérito por coação. Segundo a Polícia Federal, Malafaia atuou para tentar interferir no julgamento de Bolsonaro.

Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em capitais no 7 de Setembro para pedir anistia

