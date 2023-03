Porto Alegre Após 18 anos, acusados de atacar judeus serão julgados na capital

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dos 10 skinheads pronunciados, sete já foram julgados e condenados. Foto: Divulgação/Ministério Público Foto: Divulgação/Ministério Público

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está marcado para os dias 28 e 29 de março o julgamento dos últimos réus acusados de atacar três jovens judeus em Porto Alegre. O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de maio de 2005, quando Rodrigo Fontella Matheus, Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn, que usavam o quipá (pequeno chapéu utilizado por judeus), foram agredidos com chutes, socos, facadas e pontapés na frente de um bar na Cidade Baixa, bairro da capital gaúcha.

O grupo de skinheads, de ideologia neonazista, atacou as vítimas exatamente no dia em que completava 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Sete dos 10 réus pronunciados já foram julgados e condenados, embora apenas dois tenham sido punidos até o momento. No entanto, Laureano Vieira Toscani, que já cumpria pena em regime aberto, usando tornozeleira eletrônica, foi recentemente detido com um grupo, em Santa Catarina, novamente pelo crime de associação criminosa e racismo.

E agora, passados 18 anos, será o julgamento dos últimos três réus pronunciados: Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Braun, respondem por crime de homicídio qualificado na forma tentada, por motivo torpe, ou seja, exclusivamente pelas vítimas serem judeus.

“Esperamos que a justiça seja feita e que estes três réus, assim como os demais envolvidos no crime, também sejam condenados. É muito importante que a mensagem fique clara: crimes como este não podem ficar impunes. Acho preocupante ver que este tipo de agressão causada por preconceito, racismo e intolerância, ocorrido há 18 anos, continue ainda tão atual”, comenta a advogada Helena SantAnna, assistente de acusação.

Este último julgamento vai ocorrer no plenário de grandes júris da capital, no 2º andar do Foro Central I. A sessão será presidida pela Juíza de Direito Lourdes Helena Pacheco da Silva, titular do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/apos-18-anos-acusados-de-atacar-judeus-serao-julgados-na-capital/

Após 18 anos, acusados de atacar judeus serão julgados na capital