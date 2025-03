Porto Alegre Após 22 anos de obras, novo teatro amplia o espaço à cultura em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Palco no complexo Eva Sopher do São Pedro foi inaugurado com a ópera "Turandot". (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Após 22 anos de obras, a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) inaugurou em Porto Alegre o Teatro Simões Lopes Nego, espaço integrado ao Multipalco Eva Sopher, em terreno anexo ao Theatro São Pedro. O novo espaço – com um investimento de quase R$ 25 milhões pela pasta somente desde 2019 – amplia as opções culturais na capital gaúcha.

O complexo agora expandido para 25 mil metros-quadrados em uma das áreas mais tradicionais do Centro Histórico da cidade consolida a Fundação Teatro São Pedro (FTSP) como um dos maiores e mais completos centros culturais da América Latina. Ali também funcionam o Teatro Oficina Olga Reverbel e a Concha Acústica, além de salas dedicadas a música, dança e manifestações circenses.

O evento de abertura foi marcado por um ato solene, com o descerramento de placa e o tradicional “corte de fita”, seguidos pela apresentação da ópera “Turandot”, do compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924), a cargo da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) em parceria com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), também vinculada à Sedac.

A plateia lotou o teatro em formato italiano, com 576 lugares e 700 metros-quadrados (quase um terço dessa área ocupada pelo palco), projetado para conciliar encenações grandiosas com um conceito de proximidade entre público e artistas.

Especialmente criado para a inauguração, o espetáculo tem direção cênica de Flávio Leite e regência do maestro argentino Carlos Vieu, com 60 músicos e dezenas de artistas, incluindo um coro lírico de 45 vozes, solistas e bailarinos. Ao todo, mais de 200 profissionais participaram da produção.

Uma última apresentação de “Turandot” está agendada para esta segunda-feira (31), com ingressos esgotados. Outros espetáculos serão exibidos em breve – os detalhes podem ser conferidos no site theatrosaopedro.rs.gov.br.

Com a palavra…

Presente na inauguração, o governador Eduardo Leite repercutiu a importância do novo espaço à cultura: “O Teatro Simões Lopes Neto também ajudará na formação de talentos, com suas salas de ensaio. Fizemos um grande investimento nos últimos seis anos, mas também deve ser ressaltada a contribuição de todos que fizeram parte desta jornada de mais de 20 anos”.

A titular da Sedac, Beatriz Araujo, por sua vez, definiu o novo local como mais um templo da cultura: “Além de um edifício imponente, este teatro representa um compromisso com a criatividade, com os artistas e com o público que valoriza a magia do palco”.

O presidente da FTSP, Antonio Hohlfeldt, também se manifestou: “Em 1858, quando o Theatro São Pedro abriu suas portas, quem imaginaria que 167 anos depois ele continuaria de pé, a serviço de nossa cultura? Pois essa é a missão do complexo cultural, através de seus múltiplos espaços”.

A diretora artística da Fundação, Gabriela Munhoz, falou do impacto da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto: “Apresentar ‘Turandot’ com cerca de 200 artistas em cena não é abrir portas timidamente, e sim chegar dizendo a que veio, com uma aposta de que esse espaço nasce para grandes acontecimentos e plateias lotadas”.

(Marcello Campos)

