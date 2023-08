Polícia Após 28 anos, Brigada Militar deixa o comando do antigo Presídio Central de Porto Alegre nesta quinta-feira

30 de agosto de 2023

A Susepe assume a gestão da Cadeia Pública de Porto Alegre Foto: Arquivo/O Sul A Susepe assume a gestão da Cadeia Pública de Porto Alegre. (Foto: Arquivo/O Sul) Foto: Arquivo/O Sul

O governo do Rio Grande do Sul realiza, na manhã desta quinta-feira (31), a troca do comando da CPPA (Cadeia Pública de Porto Alegre), o antigo Presídio Central. Há 28 anos, a unidade prisional é gerenciada pela BM (Brigada Militar), que assumiu o local em 25 de julho de 1995, durante uma força-tarefa criada em um período de crise na segurança do presídio.

Agora, a gestão passa para a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários). Segundo o governo, a mudança de comando ocorre devido a obras de readequação da cadeia, iniciadas pelo Estado em junho de 2022, e ao aumento do efetivo da Susepe por meio de concurso público.

A solenidade de troca de comando será realizada em um evento restrito a convidados na Cadeia Pública com a participação do governador Eduardo Leite e dos secretários estaduais de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, e da Segurança Pública, Sandro Caron, entre outras autoridades. O antigo Presídio Central localiza-se no bairro Vila João Pessoa, na Zona Leste da Capital.

