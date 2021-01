Brasil Após 32 anos, Faustão vai deixar a Globo no fim do ano

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Apresentador recusou migrar do domingo para a quinta-feira em um novo programa. (Foto: Reprodução)

O apresentador Fausto Silva, 70 anos, decidiu deixar a Globo no final de 2021, quando vence seu contrato, renovado em 2014. Segundo comunicado enviado pela emissora, a decisão foi tomada pelo apresentador. Ele era dono do maior salário da Globo, com valor estimado entre 4 e 5 milhões mensais, incluindo participação em publicidade.

Contratado da Globo desde 1989, Faustão se tornou símbolo da TV aberta dominical, ao comandar com seu característico humor o tradicional programa Domingão do Faustão, líder de audiência no país. A atração, porém, não faz mais parte dos planos da emissora, que vai reestruturar sua programação aos fins de semana. Ao longo do ano, o programa apresentará uma versão final e especial do quadro Dança dos Famosos, seguida de outra do Show dos Famosos.

Confira abaixo o comunicado completo da Globo:

“Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato. Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu.

Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão. Para honrar esta história de sucesso, a Globo está determinada a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e do Show dos Famosos.

Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação.

– ‘Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita!’ – declarou Fausto Silva, com bom humor.”

