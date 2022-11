Brasil Após 42 anos, automóvel Gol deixa de ser fabricado por não se adequar a novas regras de segurança e sustentabilidade

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Como forma de despedida, a Volks lancará 1000 exemplares do "Gol Last Edition"

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Volkswagen (VW) anunciou o fim da produção do Gol, modelo lançado em 1980 e que chegou a ser o carro mais vendido no País por 27 anos, por não ser compatível com as novas regulamentações de emissões e segurança do Brasil. Produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, o Gol será substituído pelo Polo Track a partir de janeiro de 2023.

A VW informou que a fábrica no Vale do Paraíba continuará produzindo os modelos Gol e Voyage até o fim de 2022 – são feitos 780 por dia. A partir do ano que vem, todo foco da linha de produção passa a ser voltado ao Polo Track, que será vendido a partir de R$ 79.990,00.

Segundo a empresa, os modelos (Gol e Voyage) que estão sendo retirados do mercado não obedeciam às normas do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), que estabelece limites de emissão de gases poluentes por veículos para garantir a qualidade do ar nas grandes cidades brasileiras. A critério do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), as regras entrarão em vigor para todas as novas vendas e registros em 1º de janeiro de 2023.

Além disso, nem Gol, nem Voyage cumpriam os requisitos estabelecidos na nova regulamentação de segurança, válida a partir de 2024. A partir da data, todos os veículos 0 km serão obrigados a incluir equipamentos que hoje são opcionais, como proteção contra impactos frontais.

A Volks anunciou ainda outras novidades do novo produto. O Polo tem uma frente mais esportiva, um visual mais potente e diversos detalhes em preto, como a calota que é totalmente escurecida.

Segundo a montadora, em relação ao Gol 1.0 MPI, último modelo lançado, o Polo Track tem mais acessórios, é mais completo, mais seguro e oferece maior conforto, com 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura, além de 300 litros no porta-malas.

Outros detalhes foram divulgados, como por exemplo que o carro conta com motor 1.0 MPI, 84 cavalos, 101 Nm (Newton-metro), quatro airbags (dois frontais e dois laterais), controle eletrônico de estabilidade, assistente para partidas e subidas, e roda aro 15”.

O carro será lançado com quatro cores disponíveis: branco cristal, cinza platinum, prata sirius e preto ninja.

Gol Last Edition

Como forma de celebração ao fim da linha de produção de um dos carros mais vendidos no Brasil desde que foi lançado, em 1980, a Volkswagen anunciou o Gol Last Edition.

Esportivo e com uma única cor – vermelho com detalhes em preto – o novo produto da fabricante alemã ainda não tem data para chegar ao mercado, mas serão vendidas apenas mil unidades do modelo, sendo 650 no Brasil e 350 no restante da América Latina.

De acordo com a montadora, a ideia foi manter a esportividade do Gol e incluir detalhes únicos, como um logo específico com uma peça tridimensional, o número de cada unidade (de uma mil) no painel, além de todos os acessórios disponível na fábrica em Taubaté.

A novidade foi anunciada à imprensa com um vídeo gravado pelo jornalista Claudio Carsughi, que realizou o primeiro teste jornalístico com o Gol em maio de 1980 e também foi o primeiro jornalista a experimentar o Last Edition.

De acordo com a Volks, o preço do carro já foi definido, mas ainda não pode ser divulgado.

Em linha por 42 anos, o Gol é considerado um clássico da indústria automotiva brasileira, já que é o veículo mais vendido e mais exportado da história do mercado nacional.

Plataforma MQB

De acordo com a Volkswagen, o lançamento do Polo Track só foi possível com a instalação da plataforma MQB na unidade do Vale do Paraíba, uma estrutura moderna e que permite a construção de diversos modelos sobre a mesma base.

Segundo a Volks, isso promete dar capacidade à fabrica de produzir 15 modelos diferentes até 2025, sendo essa uma das metas do programa “Acelera Volkswagen”.

A unidade da fábrica no Vale do Paraíba se preparou para a modernização da linha de produção justamente com parte do investimento de R$ 7 bilhões da marca para América Latina, que foi anunciado em 2021 para 2022 a 2026.

Com isso, 80 novos robôs foram adquiridos no setor de armação, que recebeu o maior investimento, refletindo em um aumento de 33% da capacidade de produção. A área agora conta com 243 robôs.

De acordo com o diretor da Volks em Taubaté, Vilque Rojas, o grande desafio na modernização está na montagem dos carros. A principal melhoria foi transformar a produção em uma linha contínua, em que tudo é feito com o carro movimento, inclusive o casamento entre o motor e a carroceria.

Com a adaptação à plataforma, a ideia é que a fábrica gere menos custos, menos impacto e menos tempo de produção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil