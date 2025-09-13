Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Após a condenação de Bolsonaro e consequentemente a inviabilização como candidato, aliados vão conceder reforços na anistia. Estratégia é conquistar Centrão e convencer os presidentes do Senado e da Câmara

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com a iminência da prisão de Bolsonaro, a anistia transformou-se em um dos principais pontos de mobilização da oposição, que defende perdão amplo, geral e irrestrito aos golpistas. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reacendeu a disputa em torno do projeto de anistia no Congresso Nacional. Na última quinta-feira, o ex-chefe do Executivo foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicialmente fechado. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente recebe punição por golpe de Estado.

Com a iminência da prisão de Bolsonaro, a anistia transformou-se em um dos principais pontos de mobilização da oposição, que defende perdão amplo, geral e irrestrito aos golpistas. O desafio, entretanto, é alinhar a estratégia com o Centrão e superar a resistência do Senado.

A pauta vinha sendo discutida desde os atos extremistas de 8 de Janeiro, mas ganhou tração após o julgamento. Aliados de Bolsonaro intensificaram articulações, inclusive com apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve reforçar as conversas em Brasília nos próximos dias. Na Câmara, a oposição busca que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque o projeto em análise. Motta, no entanto, tem resistido a pautar o texto, que divide o Centrão.

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) defende uma versão mais restrita. A ideia seria recalibrar penas, sem conceder perdão a Bolsonaro ou ao núcleo central da tentativa de golpe. Interlocutores próximos ao parlametar afirmam que dificilmente a Casa votará uma anistia ampla.

As posições, no entanto, seguem polarizadas. Parlamentares governistas rejeitam qualquer iniciativa de anistia. A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou ao Correio que “não pode haver perdão para golpistas” e classificou a medida como inconstitucional. “A retomada dessa discussão é inaceitável. Precisamos de punição exemplar para evitar novos atentados contra a democracia”, argumentou.

Entre os críticos do STF, o senador Dr. Hiran (PP-RR) defende o debate. Para ele, a condenação de Bolsonaro precisa ser analisada sob critérios técnicos. “Há dúvidas sobre a competência do tribunal e a proporcionalidade da pena. Não podemos permitir que a política se sobreponha ao direito”, frisou.

Já o senador Beto Faro (PT-PA) classificou a anistia ampla como “desmoralização institucional”. Ele reconheceu, no entanto, a possibilidade de discutir penas mais brandas para manifestantes que seguiram o “efeito manada”. “O Supremo já vem considerando esses casos em acordos de não persecução penal”, destacou.

Na avaliação do STF, crimes contra a democracia não podem ser perdoados. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista, reforçou que a Constituição não permite anistia para esse tipo de delito. A posição é compartilhada por outros integrantes da Corte, que veem risco de repetição de atos golpistas em caso de aprovação da medida.

Juristas, por sua vez, sustentam que o instituto da anistia tem respaldo constitucional. O professor da USP Rubens Beçak lembrou que o Brasil já utilizou o mecanismo em diferentes momentos da história, como em 1945, após o Estado Novo, e em 1979, no processo de redemocratização. “Se o Parlamento quiser, vale. É uma decisão política”, avaliou. Ele também diferenciou anistia de indulto: “Enquanto o indulto é um ato do presidente por decreto, a anistia é aprovada pelo Legislativo e tem caráter mais amplo.” Com informações do Correio Braziliense.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Dólar deve cair mais e preço justo da moeda é perto de R$ 5, diz ex-diretor do Banco Central dos Estados Unidos
https://www.osul.com.br/apos-a-condenacao-de-bolsonaro-e-consequentemente-a-inviabilizacao-como-candidato-aliados-vao-conceder-reforcos-na-anistia-estrategia-e-conquistar-centrao-e-convencer-os-presidentes-do-senado-e-da-c/ Após a condenação de Bolsonaro e consequentemente a inviabilização como candidato, aliados vão conceder reforços na anistia. Estratégia é conquistar Centrão e convencer os presidentes do Senado e da Câmara 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Fora de casa, Inter é goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 pelo Brasileirão
Notícias  4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão: capacitação no futuro de jovens militares.
Grêmio Na Arena, Grêmio perde para o Mirassol por 1 a 0 e vê clássico Grenal ganhar peso
Política “Descobri meu câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula
Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras; ACOMPANHE
Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags de forma totalmente artesanal
Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino
Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin
Pode te interessar

Economia Dólar deve cair mais e preço justo da moeda é perto de R$ 5, diz ex-diretor do Banco Central dos Estados Unidos

Brasil O presidente da Câmara dos Deputados deve cumprir a decisão do Supremo e declarar a perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência

Brasil É falso que o ministro Luiz Fux tenha acusado Alexandre de Moraes e Supremo de perseguirem Bolsonaro

Brasil Ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid pede liberdade por já ter cumprido pena e entra na mira de Carlos