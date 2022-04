Acontece “Após a regulação, queremos trazer muito mais empregos e negócios ao RS”, diz Andreas Bardun, CEO da KTO

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Empresa projeta devolver a confiança que recebeu, gerando mais empregos e oportunidades econômicas para os gaúchos.

Em visita a Porto Alegre nesta quinta-feira (28), o sueco Andreas Bardun, Diretor Geral da KTO, empresa de apostas esportivas e cassino online, deu entrevista exclusiva para O Sul, onde declarou que o Rio Grande do Sul é um dos maiores parceiros da marca no mundo e que o grupo pretende ampliar seus negócios no estado assim que o iGaming (jogo de apostas e cassino online) estiver regulamentado no País.

“É o Estado que nos passou maior confiança, com uma economia firme e tecnologia avançada. Foi um ótimo ponto de aterrissagem para nós”, disse o empresário. O Estado gaúcho é o grande portfólio da empresa no Brasil, onde mantém fortes parcerias com instituições ligadas ao esporte e a comunicação, especialmente o futebol.

Com o crescimento da marca na região, o CEO garante que projeta devolver a confiança que recebeu, gerando mais empregos e oportunidades econômicas para os gaúchos. “Temos que seguir construindo em cima do que estabelecemos aqui. Queremos expandir nosso conhecimento em iGaming nesse estado e, no futuro, quando houver a regulamentação, criar muitos empregos e gerar novos negócios no Rio Grande do Sul. Aqui é nossa casa”, completou Andreas.

De acordo com Bardun, a empresa projeta a criação de dez mil empregos diretos e indiretos no Estado, assim que a regulamentação dos jogos de apostas e cassinos for implementada no Brasil.

