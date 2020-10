Polícia Após acidente, Polícia Rodoviária Federal prende motorista embriagado e sem habilitação em Eldorado do Sul

12 de outubro de 2020

Ele colidiu com uma motocicleta Honda de Guaíba e fugiu do local do acidente sem socorrer a vítima Foto: PRF/Divulgação Ele colidiu com uma motocicleta Honda de Guaíba e fugiu do local do acidente sem socorrer a vítima. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Por volta das 3h desta segunda-feita (12), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam um homem que dirigia um Ka e não possuía habilitação. Ele colidiu com uma motocicleta Honda de Guaíba e fugiu do local do acidente sem socorrer a vítima. O fato ocorreu na BR 290 em Eldorado do Sul.

Através do telefone 191, a PRF recebeu informações sobre um acidente ocorrido na BR 290. Um Ka branco, com placas de Espumoso, que estaria transitando pela contramão, teria colidido com uma motocicleta e deixado feridos que aguardavam atendimento deitados na pista da rodovia.

Os policiais chegaram ao local e acionaram o Samu para socorrer a passageira da motocicleta, de 18 anos, com lesões graves. O piloto foi atendido pelo Samu, mas não estava ferido.

Novas ligações para o 191 informaram aos policiais que o Ka e seu motorista estavam a 3 km do local do acidente, ele havia sido detido por populares. Os agentes da PRF deslocaram até lá e o prenderam, já que ele não possuía habilitação e estava visivelmente embriagado, tendo se recusado a fazer o teste do bafômetro.

O homem, de 32 anos, com antecedentes por lesão corporal, dirigir sem habilitação e perturbação do sossego, foi preso em flagrante e conduzido à área judiciária local. Os veículos foram recolhidos para a perícia.

