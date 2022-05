Não há registro de vítimas. A ponte destruída é a única ligação por terra da Região Sul de Odessa com o resto do território ucraniano.

No sábado (30), um ataque com mísseis russos no aeroporto de Odessa danificou a pista, impossibilitando a sua utilização, segundo militares ucranianos. Também não houve vítimas no ataque.

A possibilidade de a invasão da Ucrânia provocar uma Terceira Guerra Mundial com conflitos nucleares é abordada cada vez com mais frequência pela imprensa russa.