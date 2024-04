Mundo Após ataque do Irã, Joe Biden se reúne com equipe de segurança nacional e Estados Unidos reforçam apoio “inabalável” a Israel

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

"O nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e dos seus representantes é inabalável", escreveu Biden no X. (Foto: Reprodução/X)

Os Estados Unidos reforçaram o apoio a Israel após o Irã lançar dezenas drones e mísseis em direção a Israel, num ataque retaliatório nesse sábado (13). O presidente Joe Biden, que voltou às pressas de Delaware para Washington, se reuniu com sua equipe de segurança durante a noite para discutir a escalada do conflito no Oriente Médio e afirmou que o compromisso com a segurança de Israel é “inabalável”.

“Acabei de me reunir com a minha equipe de segurança nacional para uma atualização sobre os ataques do Irã contra Israel. O nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e dos seus representantes é inabalável”, escreveu Biden no X (antigo Twitter).

Mais cedo, a Casa Branca divulgou uma nota em consonância com a declaração do presidente: “O presidente Biden foi claro: nosso apoio à segurança de Israel é inabalável. Os Estados Unidos estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão sua defesa contra essas ameaças do Irã”, afirmando também que “este ataque provavelmente se desdobrará ao longo de várias horas”.

Em contrapartida, a missão iraniana nas Nações Unidas alertou Washington para se manter fora do conflito. “É um conflito entre o Irã e o regime desonesto israelense, do qual os EUA DEVEM FICAR LONGE!”, disseram nas redes sociais.

Condenações

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, também condenou os ataques do Irã a Israel. “A UE condena veementemente o inaceitável ataque iraniano contra Israel”, escreveu ele na plataforma X (antigo Twitter). “Esta é uma escalada sem precedentes e uma grave ameaça à segurança regional”.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também divulgou nota na mesma rede social reforçando apoio a Israel, condenando os ataques e afirmando que o caso traz o risco de “inflamar as tensões e desestabilizar a região”. “Condeno nos termos mais fortes o ataque imprudente do regime iraniano contra Israel”, disse. “O Irã mais uma vez demonstrou que está determinado a semear o caos em seu próprio quintal.” O premier adicionou que “ninguém quer ver mais derramamento de sangue”.

A França também condenou “nos termos mais fortes possíveis” o ataque iraniano a Israel. “Ao tomar uma ação tão sem precedentes, o Irã ultrapassou um novo limiar nas suas ações desestabilizadoras e corre o risco de uma escalada militar”, disse Stéphane Séjourné, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, no X.

Ataque

O Irã iniciou um iminente ataque contra Israel neste sábado, lançando ‘dezenas de drones’ em direção ao território do Estado judeu, afirmaram as Forças Armadas israelenses, marcando uma grande escalada de tensões na região do Oriente Médio. A ofensiva — que ocorre após ameaças de retaliação pelo bombardeio ao Consulado iraniano em Damasco no início de abril, atribuído a Israel — foi inicialmente reproduzida pelos principais sites de notícias israelenses e mídias internacionais, e posteriormente confirmada pela mídia estatal do Irã.

“O Irã lançou drones de seu território em direção ao território do Estado de Israel”, disse o porta-voz das Forças Armadas, Daniel Hagari, em comunicado televisionado. “Estamos trabalhando em estreita cooperação com os Estados Unidos e nossos parceiros na região para agir contra os lançamentos e interceptá-los.”

Segundo Hagari, a situação está sendo monitorada e a ameaça levará algumas horas para chegar a Israel. O GPS não estará disponível em certas áreas como parte dos preparativos de segurança, acrescentou. Sirenes vão soar nos locais que serão atingidos, e o sistema de defesa israelense está de prontidão, assegurou.

“Se descobrirmos ameaças específicas com um tempo de chegada mais curto, atualizaremos vocês imediatamente”, disse Hagari. “Pedimos que estejam atentos e sigam as instruções do Comando da Frente Interna. Entendemos essas ameaças e lidamos com elas no passado.”

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, em comunicado, reafirmou a posição americana de que o “apoio à segurança de Israel é inabalável” e que os EUA “estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão sua defesa contra essas ameaças do Irã”.

O Irã prometeu retaliar o Estado judeu pelo bombardeio ocorrido em 1º de abril contra seu Consulado em Damasco, o qual atribuiu a Israel. Sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, foram mortos no bombardeio, incluindo dois com o posto de general.

Mais cedo, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigiu ao país e afirmou que Israel estaria preparada “para a possibilidade de um ataque direto” do país e convocou o gabinete de guerra e o gabinete de segurança.

Israel já havia alertado que o Irã sofreria as “consequências por escolher agravar ainda mais a situação”, à medida que aumentavam os temores de um conflito mais amplo, mais de seis meses após o início da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas.

