Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Maia (D) chamou Guedes de "desequilibrado" após ministro falar em atuação contra privatizações Foto: José Cruz/Agência Brasil Maia (D) chamou Guedes de "desequilibrado" após ministro falar em atuação contra privatizações. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Depois de semanas de desavenças e troca de farpas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), podem estar perto de uma trégua na guerra de declarações.

A bandeira branca pode ser levantada na próxima semana, quando Guedes e Maia devem se reunir. O local e o horário ainda vão ser definidos. O encontro foi acertado neste sábado (03).

A reunião foi articulada pelos senadores Katia Abreu (PP-TO) e Renan Calheiros (MDB-AL). Os senadores se reuniram com o ministro, no dia 24 de setembro, para tratar do Pronampe, o programa de ajuda financeira para micro e pequenas empresas. Na ocasião, os senadores sugeriram a Guedes que se reaproximasse do presidente da Câmara.

“Acho essencial e constitucional a harmonia entre os poderes. Então, Paulo Guedes faz parte de um poder e não vai ter diálogo entre o Executivo e o Congresso? Podem discordar, mas precisam conversar em favor do país”, disse um interlocutor.

Guedes e Maia têm protagonizado embates públicos nas últimas semanas. O mais recente ocorreu na ultima quarta-feira (30), quando o presidente da Câmara chamou o ministro da Economia de “desequilibrado”.

Foi uma reação do deputado à declaração dada por Guedes, que acusou Rodrigo Maia de se aliar com a esquerda e emperrar a votação de privatizações. Apesar da troca de críticas públicas, Maia e Guedes aceitaram se reunir.

