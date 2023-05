Brasil Após aumento de casos de gripe aviária, Brasil decreta estado de emergência zoossanitária

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ainda não há casos confirmados da doença em humanos no Brasil Foto: Divulgação Ainda não há casos confirmados da doença em humanos no Brasil. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo brasileiro decretou estado de emergência zoossanitária por 180 dias em todo o País devido ao aumento do número de casos de gripe aviária. A medida foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União publicada na noite de segunda-feira (22).

O número de casos da doença subiu de cinco para oito. Ainda não há ocorrências confirmadas em humanos no Brasil. Os casos em aves silvestres foram registrados no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Com a decretação do estado de emergência, o governo tem mais instrumentos para atuar e conter a disseminação do vírus. A portaria permite, por exemplo, ações integradas entre o Ministério da Agricultura e outras pastas. Ela autoriza ainda o governo federal a repassar recursos e auxiliar Estados em medidas de contenção.

De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil não perdeu o status de “livre de influenza aviária”. Isso porque os casos da doença não atingiram a produção comercial.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro informaram, no fim de semana, que estão adotando os procedimentos técnicos relacionados às novas ocorrências, em complementação às ações de comunicação e de vigilância que vinham sendo realizadas desde a detecção dos primeiros casos no Espírito Santo, em 15 de maio.

Transmissão apenas por contato direto

A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas.

As autoridades pedem que a população acione o serviço veterinário local ou realize a notificação por meio do Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias ao identificar aves doentes e que evite o contato com elas.

Saúde humana

O Ministério da Saúde informou no sábado (20) que as amostras dos 33 casos suspeitos de influenza aviária em humanos no Espírito Santo deram negativas para o vírus H5N1. Outros dois novos casos suspeitos estão sendo investigados. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz.

Em casos de contatos com aves infectadas e de sintomas gripais, o cidadão deve informar imediatamente aos serviços de saúde para que sejam adotados os protocolos de monitoramento e análise laboratorial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/apos-aumento-de-casos-de-gripe-aviaria-brasil-decreta-estado-de-emergencia-zoossanitaria/

Após aumento de casos de gripe aviária, Brasil decreta estado de emergência zoossanitária

2023-05-23