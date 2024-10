Política Após cancelar ida à Rússia, Lula conversa com Putin por telefone por 20 minutos

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Planalto ainda avalia participação remota de Lula. Foto: Ricardo Stuckert/PR De acordo com boletim médico, Lula está apto a exercer sua rotina de trabalho. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta terça-feira (22) por telefone com o presidente russo Vladimir Putin.

Até a semana passada, a agenda de Lula previa uma viagem para Kazan, na Rússia, nesta semana para a Cúpula do Brics. E, estando lá, uma reunião bilateral presencial com Putin nesta terça.

No sábado, no entanto, Lula cancelou a viagem internacional após sofrer um acidente doméstico – o presidente caiu no banheiro, bateu a nuca e precisou levar cinco pontos. Com isso, o compromisso acabou sendo trocado por um telefonema.

Lula recebeu a ligação no Palácio da Alvorada, de onde trabalhou nos últimos dias.

“O presidente Putin quis saber do estado de saúde do presidente, e lamentou que ele não pode vir à Cúpula dos Brics, e o presidente Lula também, devido ao acidente sofrido no sábado. E que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência”, diz a nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

Planalto ainda avalia participação remota de Lula.

A reunião de cúpula do Brics começa nesta terça-feira e segue na quarta (22). O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chefia a delegação brasileira na Rússia.

O grupo que reúne países de economia emergente era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recentemente foram admitidas as entradas de Arábia Saudita, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes. Arábia Saudita ainda não aceitou formalmente o convite.

Lula ainda não definiu se participará por videconferência das reuniões com os demais líderes dos países, já que o fuso em Kazan é seis horas à frente do horário de Brasília e o presidente segue sob acompanhamento médico.

Na quarta-feira (23), há previsão de reunião por volta das 4h no horário de Brasília – 10h no horário local em Kazan.

Segundo o Itamaraty, o principal tema da cúpula em Kazan é a criação da categoria de “países parceiros” do Brics, um modelo de adesão ao bloco sem as mesmas prerrogativas dos “membros plenos”, como é o caso do Brasil.

Não havia previsão de discussões na cúpula a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta há mais de dois anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-cancelar-ida-a-russia-lula-conversa-com-putin-por-telefone-por-20-minutos/

Após cancelar ida à Rússia, Lula conversa com Putin por telefone por 20 minutos

2024-10-22