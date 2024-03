Inter Após casos de importunação sexual, saci do Inter será interpretado por mulher

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

O mascote será interpretado por uma estudante de Direito de 33 anos. Foto: Inter O mascote será interpretado por uma estudante de Direito de 33 anos. (Foto: Inter) Foto: Inter

Após duas denúncias de importunação sexual, o mascote Saci do Inter será interpretado por uma mulher, neste sábado (9), diante do São Luiz, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Depois do último clássico Grenal, o intérprete do mascote foi acusado por uma repórter e por uma torcedora do Inter pelo crime de importunação sexual. O funcionário foi afastado pelo clube até o término das investigações da Delegacia da Mulher, em Porto Alegre.

Desde então, o Colorado não tinha mais atuado em casa e retornará ao Beira-Rio neste sábado. Agora, o mascote será interpretado por uma estudante de Direito de 33 anos, segundo o clube.

“Sou torcedora fanática. Sempre saio sem voz do estádio e com os braços doendo de tanto torcer. Mas, ser o SACI é mais do que ser eu. É representar a torcida toda!”, ressaltou a estudante de Direito.

Em 2022, ela já havia participado de uma ação promovida pelo clube e considerou a volta como uma nova oportunidade de mostrar às mulheres que elas podem assumir os mais variados postos, até mesmo o de um mascote, vaga que, tradicionalmente, sempre foi representada por uma figura masculina.

