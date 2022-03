Rio Grande do Sul Após cassação de Ruy Irigaray, Rodrigo Lorenzoni assume mandato na Assembleia Legislativa gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Deputado deixa o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre e assume nesta terça (29), pela segunda vez, vaga no parlamento gaúcho. Foto: AL-RS/Divulgação

Nesta terça-feira (29), o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL) deixa o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre e assume a vaga deixada na Assembleia Legislativa com a cassação de Ruy Irigaray (União Brasil). Esta é a segunda vez que Lorenzoni assume mandato no parlamento gaúcho.

Lorenzoni assume a vaga de Ruy Irigaray, cassado na semana passada ao ser acusado de desvio de função de servidores do gabinete para obras na casa de sua sogra. Ao todo, foram 45 votos favoráveis à perda do cargo e três contrários; sete não votaram.

Na primeira passagem pela Assembleia, em 2019, Lorenzoni foi o autor da Lei de Liberdade Econômica do Rio Grande do Sul e do Programa de Educação Para Posse Responsável de Animais do Domésticos.

Ele também no parlamento presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha e foi membro titular das comissões de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo e de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo.

