Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Ex-deputado teve seu registro de candidatura cassado pelo TSE, o que levou à perda do cargo na Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol se filiou ao partido Novo, conforme anúncio feito em suas redes sociais neste sábado (30). Após uma decisão unânime do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em maio, Dallagnol teve seu registro de candidatura cassado, o que levou à perda do cargo na Câmara dos Deputados.

Os ministros entenderam que houve fraude à Lei da Ficha Limpa. Para o TSE, Dallagnol deixou a carreira de procurador tendo procedimentos administrativos em aberto contra ele.

A Câmara dos Deputados confirmou a cassação do mandato no início de junho. E em setembro, o TSE votou para rejeitar o recurso de Dallagnol contra a perda de seu mandato.

Dallagnol na política

Ex-coordenador da força tarefa da Lava Jato no Paraná, Dallagnol foi eleito o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com 344.917 votos.

Dallagnol chegou a recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal), pedindo uma decisão liminar (provisória) para que ele ficasse no cargo até o esgotamento dos recursos. A solicitação foi rejeitada pelo ministro Dias Toffoli.

A decisão do TSE pela cassação do registro de candidatura de Dallagnol foi dada em ação movida pela federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) no Paraná e pelo Partido da Mobilização Nacional. As agremiações contestaram a condição de elegibilidade do ex-procurador.

Argumentaram, por exemplo, que ele estaria barrado pela ficha limpa ao ter deixado a carreira de procurador tendo pendentes procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público.

