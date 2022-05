Rio Grande do Sul Após causar estragos e deixar milhares de pessoas sem luz, tempestade Yakecan se afasta do RS

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fortes ventos derrubaram árvores em Porto Alegre e no interior do Estado Foto: EPTC/Divulgação (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tempestade subtropical Yakecan se afastou do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (18), depois de provocar quedas de postes e árvores, destelhamentos de residências e danos em diversos municípios gaúchos, principalmente nos litorais Sul e Norte.

Mais de 220 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em todo o Estado devido aos fortes ventos e chuvas registrados na terça-feira (17). Em algumas cidades, como Rio Grande, Tapes, Mostardas, Cambará do Sul e São José dos Ausentes, as rajadas de vento ficaram em torno de 100 quilômetros por hora.

Segundo a Metsul Meteorologia, em Porto Alegre as rajadas atingiram 80 quilômetros por hora na terça-feira. Nesta quarta, com o afastamento da Yakecan, inicialmente classificada como ciclone, os ventos diminuíram consideravelmente na Capital e no interior do Estado, mas a chuva permanece na maioria das regiões, principalmente na Metade Leste.

As temperaturas continuam baixas ao longo desta semana em todo o Rio Grande do Sul, com um frio atípico para o mês de maio.

Fortes ondas de até 5 metros e ressaca estão previstas até esta quinta-feira (19) no litoral gaúcho, conforme alerta da Marinha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul