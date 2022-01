Rio Grande do Sul Após chuva forte, muitos gaúchos ainda seguem sem luz no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

São 24 mil na área da RGE e outros 10 mil consumidores na abrangência da CEEE Equatorial Foto: Reprodução São 24 mil na área da RGE e outros 10 mil consumidores na abrangência da CEEE Equatorial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos 34 mil consumidores seguem sem energia elétrica nesta segunda-feira (03) no Rio Grande do Sul após temporal com fortes ventos ocorrido no domingo (02). Do total de afetados, 24 mil clientes são da área de concessão da RGE e outros 10 mil na abrangência da CEEE Equatorial.

De acordo com a RGE (Rio Grande Energia), a maioria dos afetados encontra-se nas regiões dos Vales do Sinos e do Rio Pardo. A concessionária garante que as equipes seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível.

Já a CEEE Equatorial informou, no final da manhã, ter restabelecido a energia para 50 mil clientes após tempestade com forte ventania de aproximadamente 50 quilômetros ocorrida no início da tarde de domingo.

Com isso, ainda restam 10 mil consumidores que estão com o fornecimento interrompido em trechos das cidades de Porto Alegre, Charqueadas, Eldorado do Sul e Viamão.

