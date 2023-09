Após ter sido submetido a uma cirurgia no quadril na sexta-feira (29), na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite estável, caminhou na manhã deste sábado (29) e fez sessões de fisioterapia.

De acordo com boletim médico, Lula permanece internado em um quarto sob os cuidados “das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Ana Helena Germoglio e Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polessello”. O presidente deve receber alta nesta segunda (2) ou terça-feira (3).

A médica Ana Helena Germoglio informou que ele sairá do hospital caminhando. Lula contará com o auxílio de andador por conta do equilíbrio. A médica disse também que, após a operação, Lula falou de política e de trabalho.

Ele passou por uma artroplastia total do quadril, no lado direito do corpo. O procedimento tirou a cartilagem desgastada na articulação do presidente e inseriu uma prótese. O petista vinha reclamando de dores na cabeça do fêmur há meses.