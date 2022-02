Futebol Grenal 435, válido pela 9ª rodada do Gauchão, já tem data marcada: dia 9

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

FGF anunciou nova data do Grenal neste domingo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após o clássico Grenal ser adiado, depois que o ônibus do Grêmio foi atingido por pedradas na chegada ao Beira-Rio, no sábado, uma nova data para a realização do jogo foi anunciada pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol). Agora, os dois clubes vão se enfrentar na quarta-feira (9), no estádio Beira-Rio.

De acordo com o presidente da FGF, Luciano Hocsman, com a decisão do árbitro e do comandante da operação de segurança no sábado (26), a federação conversou com os clubes, em busca da melhor resolução para o momento e também para sequência da competição. E em nota, neste domingo (27), a FGF anunciou a nova data para o clássico 435.

Veja a íntegra do comunicado: “A Federação Gaúcha de Futebol – FGF informa que o Gre-Nal 435 pela 9ª rodada do Gauchão 2022 será disputado no dia 9 de março (quarta-feira), às 19h, no Estádio Beira-Rio. A nova data foi definida após conversas com os clubes envolvidos e a empresa detentora dos direitos de transmissão da competição. A partida não foi realizada no sábado (26) devido a um ataque ao ônibus que transportava a delegação do Grêmio, em que atletas foram atingidos. A 10ª rodada do Gauchão 2022 está mantida para os dias 05/03 e 06/03, conforme tabela original e grade de transmissão, assim como a rodada final da fase classificatória, marcada para o dia 12/03 (sábado).”

Sobre o estado de saúde do paraguaio Villasanti, que estaria escalado para o clássico, mas ficou ferido no incidente com o Grêmio no sábado; após passar por exames mais detalhados, o jogador recebeu alta na manhã deste domingo (27) e foi para casa.

De acordo com a assessoria do Grêmio, o atleta encontra-se em bom estado geral e será monitorado e acompanhado pelo departamento médico gremista durante as próximas 24 horas. Villasanti deve se reapresentar no CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira e será novamente avaliado. “Ele fez todos os exames do protocolo de traumatismo e concussão do Hospital Moinhos de Vento”, afirmou o comunicado. “O atleta teve um TCE (traumatismo craniano) e, em virtude do traumatismo, uma concussão cerebral”.

A nota informou que o jogador “não teve fratura na cabeça. Teve escoriações no rosto e trauma no quadril.

O vice-governador e secretário de Segurança Pública do RS, Ranolfo Vieira Júnior também se manifestou na ocasião do incidente com o Grêmio. Ranolfo informou que a Brigada Militar deteve dois suspeitos de atingirem o ônibus. Eles estavam dentro do estádio e foram identificados por imagens de câmeras de segurança. Entretanto, de acordo com o coordenador dos delegados do Rio Grande do Sul, Rodrigo Reis, nas imagens de vídeo estes suspeitos não estavam arremessando nada contra o ônibus do Grêmio. Em função disso, o delegado informou que os dois torcedores foram liberados.

Posicionamento do Grêmio

“O Grêmio está cuidando de seus jogadores. Não teremos nem médico para o jogo, já que ele está indo para o hospital junto do Villasanti. O clube aguardará as decisões e irá embora logo em seguida”, disse Romildo. “O vestiário está conturbado, traumatizado, completamente abatido emocionalmente. Temos um jogador que quase morreu.” Outros jogadores também foram atingidos por estilhaços de vidros.

“Não estamos nos sentindo seguros. O Villasanti estava escalado para a partida. Temos vários jogadores que tiveram de ir tomar banho, pois estavam cheios de vidro. Não há condições técnicas, nem psicológicas para a partida”, disse Bolzan Jr.

Posicionamento do Inter

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, afirmou que “o Sport Club Internacional afirma com veemência sua contrariedade em relação a esse episódio. O Internacional vai contribuir com todos seus aparatos para encontrar o causador de tudo isso”. “Desta forma que nos pronunciamos. Condenando toda e qualquer atitude relacionada a esta agressão. Hoje não é com o Inter, mas um dia poderá ser. Temos que acabar com isso no futebol brasileiro.”

“O Sport Club Internacional afirma com veemência sua contrariedade em relação a esse episódio. O Internacional vai contribuir com todos seus aparatos para encontrar o causador de tudo isso.”

