Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Ex-presidente está proibido de sair de casa à noite, usar redes sociais e manter contato com outros investigados. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu em casa, no Jardim Botânico, o domingo todo. Não houve visitas, nem saídas da residência do político, que está sob medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde sexta-feira (18).

Vizinhos relataram ao jornal Correio Braziliense que a véspera do fim de semana, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições, foi marcada por intensa movimentação na casa do ex-presidente. Segundo eles, o fluxo de veículos e a presença de pessoas no local chamou a atenção. Já no fim de semana, o movimento diminuiu consideravelmente, e Bolsonaro não foi visto fora de casa. Apenas seguranças e a agentes Polícia Militar faziam ronda na região.

“Agora pela manhã, não houve movimentações na casa dele (Jair Bolsonaro), não há nenhum carro na porta e ele não saiu de casa. O condomínio está tranquilo. A presença dele tem sido indiferente”, certificou um morador.

“Mesmo no condomínio, quando ele sai é com escolta, alguns carros blindados. Mas nesses dias ele não apareceu”, disse outro morador, que preferiu não se identificar. Ele ainda afirmou que Bolsonaro aparenta estar abalado e tem evitado circular pela área.

A reportagem do Correio interfonou na casa do ex-presidente na manhã deste domingo. Jair Bolsonaro atendeu pessoalmente e confirmou estar em casa, mas afirmou que não vai se pronunciar à imprensa.

Decisão do STF

As medidas cautelares foram impostas no âmbito do inquérito que apura a atuação de Bolsonaro e aliados em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Entre as restrições, estão a obrigação do uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento do passaporte, a proibição de sair de casa no período noturno, de utilizar redes sociais, conceder entrevistas e manter contato com outros investigados.

Ao justificar a imposição de medidas cautelares a Bolsonaro, Moraes afirmou que o ex-presidente “confessou” o crime de extorsão contra Justiça brasileira ao associar fim do tarifaço imposto por Trump à anistia dos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e também àqueles que estão respondendo à ação que corre no STF.

Para o ministro, o ex-presidente pode ter cometido os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa e atentado à soberania nacional.

A tornozeleira foi instalada ainda na noite de sexta-feira, na própria residência do ex-presidente, por agentes da Polícia Federal. Desde então, Bolsonaro segue sob monitoramento e cumpre, até o momento, as determinações judiciais.

