Política Após comandantes se recusarem, Bolsonaro se reuniu com general do Exército em busca de apoio para o golpe

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jair Bolsonaro tentou recorrer a instâncias inferiores das Forças Armadas para buscar respaldo para uma ruptura institucional. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O relatório da Polícia Federal sobre a tentativa do golpe de Estado, tornado público nessa terça-feira (26) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, mostra que o então presidente Jair Bolsonaro tentou recorrer a instâncias inferiores das Forças Armadas para buscar respaldo para uma ruptura institucional.

No dia 7 de dezembro, segundo a PF, Bolsonaro se reuniu com o alto comando das Forças Armadas para apresentar a primeira versão de um decreto – um dos rascunhos que ficariam conhecidos como “minutas do golpe”.

Esse texto, de acordo com a PF, passou por ajustes do próprio presidente Jair Bolsonaro. O documento impedia a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin porque previa:

* a decretação de um “estado de defesa” no Tribunal Superior Eleitoral;

* e a criação da “Comissão de Regularidade Eleitoral” para apurar a “conformidade e legalidade do processo eleitoral”.

Segundo a investigação, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, se colocou à disposição para o golpe. Já os comandantes do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, disseram que não adeririam a qualquer plano do tipo.

Foi diante dessa recusa dos comandantes que, de acordo com a PF, Bolsonaro decidiu se reunir dois dias depois com um militar de posto mais baixo: o comandante de Operações Terrestres do Exército, general Estevam Theophilo.

“Diante da recusa dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica em aderirem ao intento golpista, o então presidente Jair, no dia 09 de dezembro de 2022, reuniu-se com o General Estevam Theophilo, comandante do Coter, que aceitou executar as ações a cargo do Exército e capitanear as tropas terrestres, caso o então presidente Jair Bolsonaro assinasse o Decreto”, diz a PF.

A reunião com Theophilo coincidiu com o momento em que Jair Bolsonaro quebrou semanas de silêncio, após a derrota nas urnas, e falou com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada – um costume antigo que tinha desaparecido naquele momento.

A PF ressalta que, nessa fala pública, Bolsonaro “reiterou a necessidade do apoio dos seus seguidores para ‘decidir para onde as Forças Armadas vão’.”

“Ou seja, as manifestações deveriam continuar para pressionar integrantes das Forças Armadas a aderirem ao Golpe de Estado, que estava em curso. No final do discurso, Jair Bolsonaro manteve a esperança dos manifestantes afirmando que ‘iriam vencer'”, narra a Polícia Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-comandantes-se-recusarem-bolsonaro-se-reuniu-com-general-do-exercito-em-busca-de-apoio-para-o-golpe/

Após comandantes se recusarem, Bolsonaro se reuniu com general do Exército em busca de apoio para o golpe

2024-11-26