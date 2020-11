Rio Grande do Sul Após decisão da Justiça, aulas presenciais são retomadas nas escolas estaduais gaúchas

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

As aulas presenciais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul foram retomadas nesta sexta-feira (06). Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, divulgada na quinta-feira (05), autorizou o retorno das atividades.

Segundo a Secretaria da Educação do RS, a retomada das aulas ocorre em conformidade com os protocolos sanitários estabelecidos na portaria conjunta 01/2020, publicada pela pasta e pela Secretaria Estadual da Saúde.

Na terça-feira (03), a Justiça havia determinado, a pedido do Cpers-Sindicato, que as atividades presenciais só poderiam voltar a ocorrer após avaliações sanitárias realizadas por profissionais da área devido à pandemia de coronavírus. “O governo teve sete meses para planejar, equipar e preparar as escolas para uma volta segura. Mas preferiu ignorar a categoria, responsabilizar a comunidade pela própria segurança e impor uma retomada sem oferecer condições adequadas”, alegou o sindicato que representa os professores estaduais. A retomada das aulas presenciais no Estado começou no mês passado por meio de um cronograma gradual.

