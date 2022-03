Política Após deixar o Cidadania, senador Alessandro Vieira anuncia filiação ao PSDB

18 de março de 2022

O senador deixou o Cidadania, partido pelo qual era pré-candidato à Presidência, após um “rompimento do compromisso de renovação” por parte do partido. Foto: Roque de Sá/Agência Senado O senador deixou o Cidadania, partido pelo qual era pré-candidato à Presidência, após um “rompimento do compromisso de renovação” por parte do partido. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Após deixar o Cidadania no último sábado (12), o senador Alessandro Vieira (SE) anunciou na noite desta quinta-feira (17) sua filiação ao PSDB. Em nota, o político afirmou que “é a decisão que melhor contempla o entendimento dos nossos parceiros de construção política em Sergipe e no Brasil”.

“A boa política na prática e não só do discurso, me traz à decisão de me filiar nesse momento histórico do país ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB”, escreveu Vieira.

O ato de filiação do senador será na próxima segunda-feira (21), no diretório estadual do partido em São Paulo. O governador de São Paulo e pré-candidato da legenda à Presidência da República João Doria será o anfitrião do evento.

O senador deixou o Cidadania, partido pelo qual era pré-candidato à Presidência, após um “rompimento do compromisso de renovação” por parte do partido, que alterou seu estatuto e manteve o ex-ministro e ex-deputado Roberto Freire no cargo de presidente.

No dia seguinte, Vieira afirmou que não iria mais participar da disputa ao Planalto. “Não existe nenhuma possibilidade de permanência na disputa pela Presidência da República, isso já é passado nessa trajetória política que eu venho exercendo”, disse o senador.

O parlamentar afirmou que seu plano agora é apoiar algum candidato da chamada terceira via, em oposição a Lula e Bolsonaro, que aparecem na frente nas pesquisas de intenção de voto no momento.

