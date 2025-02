Política Após denúncia, Bolsonaro participa de reunião de emergência com aliados

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputados do PL foram convocados e debateram estratégias a serem adotadas após denúncia da Procuradoria-Geral da República Foto: Alan Santos/PR (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (19) com integrantes do PL (Partido Liberal) que são líderes e vice-líderes da Câmara dos Deputados. A convocação recebeu o status de emergencial após a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentar, ao STF (Supremo Tribunal Federal), a denúncia contra Bolsonaro.

A reunião aconteceu no endereço funcional do deputado coronel Zucco (PL-RS) e contou com a presença de parlamentares de oposição. No encontro, Bolsonaro entrou pela garagem, sem falar com a imprensa. Os aliados, que circulavam na portaria do prédio, reiteraram o apoio ao ex-presidente.

O deputado Domingos Sávio (PL-MG) disse que “tentam imputar a ele uma série de responsabilidades porque ele é a pessoa que nos lidera e é capaz de ganhar a eleição para o Lula. A gente sabe que isso é literalmente uma peça encomendada. Vamos estar prontos para defender o país, não é defender só o Bolsonaro. É defender o país, a verdadeira democracia”, afirmou.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) falou em perseguição a parlamentares de direita. Ele, que já foi alvo de operações da Polícia Federal, disse que a reunião serviu para debater estratégias. “Hoje, a política está mergulhada juridicamente. Não sabemos os desdobramentos disso. Temos estratégias que depois saberão”, destacou.

Defesa Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou “indignação e estarrecimento” com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que o acusa de envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado. O comunicado afirma que Bolsonaro nunca compactuou com qualquer tentativa de romper a ordem democrática no país.

“A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas, por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa”, disse a defesa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-denuncia-bolsonaro-participa-de-reuniao-de-emergencia-com-aliados/

Após denúncia, Bolsonaro participa de reunião de emergência com aliados

2025-02-19