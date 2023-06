Política Após derrotas, Lula pede a apoiadores compreensão sobre negociações com o Congresso

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Nas últimas semanas, o Congresso tem imposto derrotas ao governo de Lula. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após uma série de derrotas no Congresso, o presidente Lula pediu nesta sexta-feira (2) compreensão a apoiadores sobre as negociações do governo com o Legislativo. O petista disse que, para governar, um presidente precisa “conversar com quem não gosta” dele.

Lula deu as declarações durante evento de inauguração de instalações na Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Bernardo do Campo (SP).

O petista afirmou que não conseguirá “recuperar o País” sozinho e que é importante que os apoiadores saibam qual é a “correlação de forças no Congresso Nacional”.

“A esquerda toda tem, no máximo, 136 votos [de deputados]. Isso se ninguém faltar. Ou seja, nós, para votarmos uma coisa simples, precisamos de 257 votos. Então, de 136, façam a conta aí e vejam quantos faltam. E, para aprovar uma emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos”, disse.

Nas últimas semanas, o Congresso tem imposto derrotas ao governo. Na votação da medida provisória da reorganização dos ministérios de Lula, por exemplo, as pastas de Meio Ambiente e Povos Indígenas perderam atribuições. O texto foi aprovado somente no último dia do prazo.

A demora na análise da MP e as mudanças feitas pelo Congresso no texto revelaram a insatisfação de parlamentares com a articulação política do governo Lula.

Propostas criticadas pelo governo, como a que limita a demarcação de terras indígenas e a que facilita o desmatamento da Mata Atlântica, também avançaram no Legislativo.

Taxa de juros

No evento, o petista também voltou a criticar a alta taxa de juros no País, atualmente em 13,75% ao ano. A Selic é fixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. A crítica foi feita quando Lula defendia investimentos em educação. O petista disse que “gasto” é “pagar 13,75% de juros para o sistema financeiro”.

O patamar da Selic tem sido motivo de embates entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desde o início do governo. Para o petista, há condições para a redução da taxa de juros, que, na avaliação de Lula, atrapalha o crescimento econômico.

Já Roberto Campos Neto, que foi indicado para o BC por Jair Bolsonaro (PL), tem dito que a instituição atua de forma técnica, e que considera a inflação quando fixa a Selic. O Banco Central é um órgão autônomo desde 2021.

