Política Após descumprir prazo, defesa da deputada federal Carla Zambelli marca data para devolver imóvel da Câmara

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

A defesa da deputada federal licenciada Carla Zambelli completou um mês foragida da Justiça. (Foto: Ag. Câmara)

A defesa da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) acertou com a Câmara dos Deputados que devolverá nesta terça-feira (15) o imóvel funcional ocupado pela família da parlamentar. As chaves deverão ser entregues à Quarta Secretaria da Câmara às 14h, pelo advogado Fabio Pagnozzi, responsável pela defesa de Zambelli.

A devolução do imóvel foi confirmada à equipe da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, pelo advogado e pela assessoria da Câmara. O prazo para a entrega das chaves do imóvel, localizado na Asa Sul, bairro nobre de Brasília, expirou no último dia 4.

Os advogados de Zambelli tentam isentá-la de multas e indenizações por não cumprir o prazo com base em supostas benfeitorias bancadas pela parlamentar licenciada, mas a estratégia esbarra nas regras da própria Casa.

A defesa da parlamentar alega que ela só tomou conhecimento sobre o prazo de devolução em função do licenciamento do mandato após a publicação de uma reportagem do blog de Malu Gaspar no último dia 4 e que, no período, ela não havia sido notificada nem mesmo através de seus procuradores e advogados.

A isenção das multas seria justificada pela alegação de que ela “realizou melhorias” nas instalações, além do fato do deputado Coronel Tadeu (PL-SP), que assumiu a vaga de Zambelli na Casa e teria preferência para ocupar a unidade, já declarou que pretende ficar hospedado em um hotel em Brasília.

Segundo a coluna, a mãe de Zambelli, Rita, e João Zambelli, filho da parlamentar, já saíram do apartamento.

Eles já viviam com a parlamentar antes dela deixar o Brasil no fim de maio, mas permaneceram no imóvel após a fuga para o exterior e ainda ocupavam o apartamento até pelo menos a semana passada.

O apartamento funcional de Zambelli fica em um edifício de seis andares na 311 Asa Sul – o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a sua prisão, morava até recentemente em uma quadra vizinha, na 312 Sul, a apenas 900 metros dali.

Apenas deputados vivem no prédio em amplas unidades que têm área de aproximadamente 250 metros quadrados.

A Câmara dispõe de 432 apartamentos em Brasília, além de outros 15 imóveis classificados como reserva técnica. Quando as unidades foram construídas, nos anos 70, a Casa tinha 420 parlamentares – mas atualmente tem 513, número que saltará para 531 a partir de 2027. Por esse motivo, há um gargalo que provoca uma fila de espera preenchida a partir de diferentes critérios técnicos. Quem não for contemplado tem direito ao auxílio moradia.

A deputada completou na última quinta-feira (3) um mês foragida da Justiça após anunciar em uma entrevista que deixou o Brasil para escapar da iminente execução da pena de prisão sentenciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A parlamentar segue na mira da Interpol e da Polícia Federal (PF), que tentam rastrear seu paradeiro na Itália.

A deputada fugiu depois de ser condenada pelo Supremo a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), junto com o hacker Walter Delgatti. Com a condenação, ela ficou inelegível por oito anos.

Oficialmente licenciada do mandato, Zambelli deixou o Brasil em 25 de maio pela fronteira do país com a Argentina em Foz do Iguaçu (PR), onde não há controle migratório. Em Buenos Aires, a parlamentar então embarcou para os Estados Unidos, de onde anunciou a fuga no dia 3 de junho. As informações são do jornal O Globo.

