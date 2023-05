O Inter voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após quatro partidas. Neste domingo (28), a equipe comandada por Mano Menezes venceu o Bahia por 2 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Wanderson marcou o segundo gol aos 53 minutos do segundo tempo e de quebra acabou o jejum de 43 dias.

“É muito importante essa vitória. Nós tivemos uma sequência muito difícil, mas sabíamos da qualidade do grupo. Sabíamos que no futebol são momentos que qualquer um pode passar, mas nós continuamos trabalhando e vamos continuar trabalhando”, disse o atacante.

O camisa 11 não marcava há dez jogos desde 15 de abril quando fez o gol no empate por 1 a 1 com o Fortaleza pela 1ª rodada do Brasileirão. Na temporada de 2023, Wanderson já disputou 27 jogos e soma três gols e oito assistências.

Com o resultado positivo, o clube gaúcho subiu para a 13ª posição, com 10 pontos. O próximo jogo será na quarta-feira (31) contra o América-MG pelas oitavas da Copa do Brasil, às 21h30min, no Beira-Rio. Na primeira partida, o Coelho venceu por 2 a 0.