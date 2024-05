Rio Grande do Sul Após dizer que doações podem impactar o comércio local, governador gaúcho Eduardo Leite pede desculpas

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Em vídeo, governador esclarece fala e agradece pela solidariedade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (15), Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, publicou um vídeo nas redes sociais, no qual se desculpa por uma resposta dada em entrevista a uma rádio na tarde de terça-feira (14).

Na ocasião, o governador disse que “quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado à medida que você tem uma série de itens vindos de outros lugares do País”.

“Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo Gaúcho. Peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, tem também a situação dos nossos pequenos comerciantes. Ao falar sobre essa situação, acabei misturando com a questão das doações. O impacto no comércio local vai ser uma preocupação para outro momento e não durante essa onda de solidariedade”, continuou Eduardo Leite.

Leite ainda fala que o desafio do governo é lidar com a logística das inúmeras doações, que não param de chegar no estado, e como fazer com que esses itens cheguem até quem realmente precisa.

https://www.osul.com.br/apos-dizer-que-doacoes-podem-impactar-o-comercio-local-governador-gaucho-eduardo-leite-pede-desculpas/

2024-05-15