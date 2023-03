Política Após dizer que pediria explicações, Lula se reúne com ministro Juscelino Filho nesta segunda

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

O ministro Juscelino Filho ainda não deu declarações públicas sobre as denúncias. Foto: José Cruz/Agência Brasil O ministro Juscelino Filho ainda não deu declarações públicas sobre as denúncias. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (6) com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União). Na pauta, estarão as denúncias de que Filho teria viajado com dinheiro público para resolver questões pessoais em São Paulo, em janeiro.

De acordo com reportagens, Juscelino foi para São Paulo com dinheiro do governo, mas cumpriu agenda que era predominantemente de assuntos pessoais.

Segundo o jornal Estado de S.Paulo, em três dos quatro dias de viagem, o ministro se ocupou de atividades ligadas a seus cavalos de raça e participou de leilões.

Na última quinta (2), Lula já havia dito que cobraria “explicações” de Juscelino Filho sobre o caso. Naquele momento, no entanto, o ministro estava em viagem oficial.

“Eu tentei esta semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do ministério, discutindo em um encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa [da Casa Civil] convocar ele para segunda-feira a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar a sua inocência, ele não pode ficar no governo”, afirmou o presidente.

Juscelino Filho é do União Brasil, partido que não compôs a chapa eleitoral de Lula e, atualmente, tem três ministros no governo. Apesar de integrar a Esplanada dos Ministérios, o União se diz “independente” nas votações do Congresso – uma posição que incomoda a base política do governo.

O que diz o ministério

O ministro Juscelino Filho ainda não deu declarações públicas sobre as denúncias. Em nota, o Ministério das Comunicações afirmou que o ministro tinha compromissos oficiais na viagem ao estado de São Paulo.

“O ministro cumpriu agenda oficial nos dias 26 e 27 de janeiro, participando de reuniões com a operadora Claro, onde houve apresentação do plano de investimentos no país da mesma; [participou também de] reunião técnica com a equipe do escritório regional da vinculada Telebrás; reunião com o gerente regional da agência vinculada Anatel; e [participou] de visita e reunião com grupo BYD, em SP”, afirmou a nota.

