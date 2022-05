Rio Grande do Sul Após dois anos de interrupção, Parque de Esteio volta a receber a Fenasul-Expoleite

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Feira reúne exemplares das raças de gado leiteiro, gado de corte, bubalinos, equinos, aves e coelhos Foto: Fernando Dias/Seapdr Evento prossegue até domingo, com entrada franca e programação variada. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de coronavírus, começa nesta quarta-feira (18) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana) a 16ª Fenasul e a 43ª Expoleite, com entrada franca. Em destaque, gado leiteiro, bovinos de corte, equinos, aves, coelhos e búfalos, até o próximo domingo (22).

Trata-se do segundo maior evento realizado no local, perdendo apenas para a Expointer. Desta vez, são 687 animais inscritos, que começaram a chegar no início desta semana e participam de exposição, julgamentos e provas, inscritos por associações de raça junto à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

A mostra é promovida pelo governo do Rio Grande do Sul, em parceria com a prefeitura de Esteio e entidades do segmento agropecuário.

Variedade e novidade

A lista é variada, sendo que os animais não podem apresentar ectoparasitas, nem sintomas de doenças parasitárias ou infectocontagiosas.

– 101 vacas da raça holandesa, 82 jersey, 22 gir leiteiro e oito girolando.

– 10 búfalos (espécie incluída no evento pela primeira vez).

– 5 touros da raça simental e outros 5 simbrasil.

– 67 cavalos crioulos, 80 mangalarga marchador e 122 mangalarga paulista.

– 118 coelhos.

– 67 aves.

Mau tempo

Até a noite desta terça-feira, não havia informações oficiais sobre eventual mudança na programação devido ao mau tempo associado à passagem da tempestade subtropical pelo mapa gaúcho – mas algumas medidas preventivas foram adotadas no que se refere ao alojamento dos animais e ao fornecimento de energia. Em caso de dúvida, acesse as redes sociais ou o site estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

