Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Universidade tem 30 mil alunos em 90 cursos de graduação. (Foto: Rochele Zanvadalli/UFRGS)

Após dois anos de restrições por causa da pandemia de coronavírus, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) voltou a ter aulas totalmente presenciais. São aproximadamente 30 mil estudantes em 90 cursos de graduação, que começam o semestre 2022/1.

“Desde março de 2020, alterações de atividades e implantação do Ensino Remoto Emergencial [ERE] foram medidas necessárias”, ressalta a instituição em seu site oficial www.ufrgs.br. “Durante esse período, não estivemos parados, mas buscando formas de se adaptar às condições e colaborar para o enfrentamento da pandemia.

“O novo semestre letivo marca não apenas o ingresso de calouros do ano de 2022, mas também o início presencial de significativo grupo de ingressantes dos anos de 2020 e 2021”, prossegue.

Os estudantes devem buscar apoio da Comissão de Graduação do curso para informações sobre a dinâmica cotidiana nas unidades acadêmicas. Além disso, diversos serviços da Universidade podem ser acessados através da Central do Aluno, presentes no Campus Central, Campus do Vale e Campus Litoral, além da disponibilização on-line no Catálogo do Aluno.

Alimentação

Com o retorno das aulas presenciais, os Restaurantes Universitários (RUs) também foram reforçados, com todas as unidades em funcionamento. No almoço, as refeições são servidas entre 11h e 13h30min. Já o jantar vai das 17h30min às 19h.

O espaço atende toda a comunidade da UFRGS. Estudantes pagam R$ 1,30 pela refeição, ao passo que funcionários, terceirizados, pesquisadores de pós-doutorado e visitantes precisam desembolsar R$ 14,93. O atendimento nos RUs é realizado por meio do serviço de buffet, sendo obrigatórios o uso de tíquetes e o agendamento das refeições.

Para o almoço, é necessário agendar a refeição até as 9h do mesmo dia. O procedimento também deve ser feito para o jantar, até as 15h30min. Demais benefícios devem ser conferidos no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Cinema

Também com atividades presenciais retomadas na Sala Redenção, o cinema universitário da UFRGS dá sequência às edições mensais da mostra “Nova Hollywood”, realizada em parceria com o Clube de Cinema de Porto Alegre. Os filmes são seguidos de debates.

No início da noite desta terça-feira (14), foi exibido o clássico policial norte-americano “Operação França” (1971), em que dois detetives de Nova York descobrem uma rede de tráfico de drogas originada na Europa e vão atrás do líder da organização, que está na cidade.

O longa-metragem ganhou o Oscar em três categorias: Melhor Filme, Melhor Ator ( Gene Hackman) e Melhor Diretor (William Friedkin), dentre outros prêmios e indicações.

Ao longo deste ano, o ciclo destaca produções realizadas entre o fim da década de 1960 e o início dos anos 1980. A entrada é franca e aberta a toda comunidade. O cinema universitário está localizado no Campus Central, com acesso pela rua Eng. Luiz Englert nº 333.

(Marcello Campos)

