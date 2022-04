Porto Alegre Após dois anos parada, Linha Turismo de Porto Alegre volta a operar nesta quinta

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Ônibus utilizados na nova Linha Turismo começam a circular em Porto Alegre. Foto: Divulgação/Orgatur Ônibus utilizados na nova Linha Turismo começam a circular em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação/Orgatur

Após dois anos parada, a Linha Turismo de Porto Alegre volta a operar nesta quinta-feira (28). A novidade, já aprovada pela prefeitura da Capital, levará visitantes e moradores da cidade e região para visitar diversos pontos da capital, principalmente pelo Centro Histórico.

A operação da Linha Turismo é uma parceria entre a Orgatur Navegação e Turismo e a Turis Silva Transportes, tendo como principal atrativo o modelo hop on/hop off, ou seja, quando o passageiro pode descer do ônibus, aproveitando um período nos pontos de parada, e subir novamente quando o transporte retornar a esse ponto durante o mesmo dia. Há também a possibilidade de fazer o roteiro sem desembarques, iniciando e terminando no marco zero.

A Linha Turismo fará um trajeto no Centro Histórico de terça-feira a domingo, incluindo feriados. A operação inicia às 10h30 e finaliza às 18h, tendo intervalo de aproximadamente duas horas. Os ingressos poderão ser adquiridos, antecipadamente, através do site: www.linhaturismo.com.br ou pelo Whatsapp (51)99912-2837.

Os bilhetes também serão comercializados na bilheteria do Armazém B3, no Cais do Porto, mesmo local de embarque do Barco Cisne Branco, e dentro do próprio ônibus, conforme disponibilidade.

O trajeto percorrido pela Linha Turismo iniciará no Cais do Porto, trazendo informações atualizadas deste local emblemático de Porto Alegre, e na sequência passará por Cais Embarcadero, Estádio Beira-Rio, Praia de Belas, Parque Moinhos de Vento, Centro Histórico Alto, Mercado Público e retornará ao ponto inicial, podendo ainda em alguns horários incluir na rota o Iberê Camargo e Museu de Tecnologia da PUC.

“Essa parceria é uma grande oportunidade para valorizar a nossa trajetória de mais de 60 anos de atuação no turismo da cidade, que se iniciou com o turismo receptivo, e estimular o desenvolvimento econômico local, uma vez que as empresas desta parceria são de Porto Alegre. Além disso, é uma imensa conquista para a capital gaúcha, que passará a ter uma mobilidade turística facilitada e acessível, promovendo maior integração entre os nossos atrativos e produtos turísticos. Ainda, para nós, é motivo de orgulho, pois vamos estimular o desenvolvimento econômico de nossa cidade”, afirma a diretora-geral da Orgatur, Adriane Hilbig.

“Essa entrega faz jus ao nosso longo trabalho nestes 22 anos de atuação com fretamento turístico e nos enche de esperança neste momento econômico de retomada. Nosso desejo é que os turistas possam se encantar por nossa cidade, pela qualidade de nossos serviços e possam ser propagadores da Linha Turismo Porto Alegre por onde forem”, diz o diretor da Turis Silva Transportes, Jaime Silva.

“A locução turística no Linha Turismo apresentará a cultura, a geografia e a história de nossa Cidade, para que o turista possa ter uma percepção de como Porto Alegre é demais”, completa Adriane.

A Linha Turismo ainda irá aplicar a marca de Porto Alegre em seu layout, buscando valorizar a identidade visual e levá-la para todos os lugares visitados. Ao lado do Barco Cisne Branco, a Linha Turismo será um dos primeiros locais que aplicará a marca.

