Política Após dormir em carceragem da Polícia Federal, ex-ministro da Educação passa por audiência de custódia

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Milton Ribeiro foi preso na manhã de quarta-feira, em Santos Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Milton Ribeiro foi preso na manhã de quarta-feira, em Santos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro dormiu na carceragem da PF (Polícia Federal) em São Paulo, na noite de quarta-feira (22) e, na tarde desta quinta (23), deve passar por uma audiência de custódia da Justiça Federal por videoconferência.

A PF prendeu Ribeiro na manhã de quarta, em Santos, no litoral paulista, durante uma operação que investiga os crimes de tráfico de influência e corrupção na pasta. À tarde, ele foi transferido para a sede da PF na capital paulista, onde segue detido.

Ainda na noite de quarta, a defesa do ex-ministro entrou com pedido de habeas corpus. Ribeiro era esperado em Brasília para a realização da audiência de custódia nesta quinta. A Justiça Federal determinou a imediata transferência do ex-ministro para a capital federal, mas a PF argumentou que não tinha logística para fazer isso na quarta nem nesta quinta a tempo de Ribeiro chegar no horário marcado para a audiência, às 14h.

O ex-ministro e dois pastores foram presos no âmbito da Operação Acesso Pago, que investiga irregularidades na liberação de verbas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

