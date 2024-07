Mundo Após eleição na França, euro passa de R$ 6, maior valor em dois anos e meio

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Moeda europeia subiu após extrema direita de Marine Le Pen vencer primeiro turno. (Foto: Reprodução)

O primeiro turno da eleição antecipada da França colocando a extrema direita em primeiro lugar fizeram subir o valor do euro bater os R$ 6 reais, maior valor em 2 anos e meio. As ações europeias subiram nessa segunda-feira (1º), com as ações francesas liderando a alta depois que o partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) obteve ganhos históricos no primeiro turno das eleições parlamentares, mas por uma margem menor do que a sugerida por algumas pesquisas de opinião.

O RN e seus aliados tiveram 33% dos votos, seguidos por um bloco de esquerda com 28% e os centristas do presidente Emmanuel Macron com apenas 20%. O resultado final dependerá de negociações nos próximos dias antes do segundo turno em 7 de julho.

“O mercado está começando a entender que uma maioria de direita é menos provável e menos perigosa. O desdobramento dessa narrativa pode continuar a ser uma fonte de alívio no curto prazo para os mercados”, disse Ben Gutteridge, gerente de portfólio de estratégias de múltiplos ativos da Invesco.

O índice dos bancos europeus, que abriga os principais credores da França, incluindo o BNP Paribas, o Société Générale e o Credit Agricole, avançou 2,8%, registrando seu melhor dia em mais de um ano.

Os ativos franceses sofreram um golpe desde que Macron convocou a eleição antecipada no mês passado. O CAC 40 fechou em seu nível mais fraco em mais de cinco meses na sexta-feira, devido a preocupações com a disciplina fiscal da França sob o novo governo.,

Menos difícil

Mas, apesar do partido de Le Pen ter liderado no primeiro turno, a votação foi menos expressiva do que indicavam pesquisas de opinião. Agora, analistas avaliam que o partido de extrema-direita enfrentará um caminho mais difícil para obter uma maioria absoluta no Parlamento, contribuindo para aliviar o sentimento de aversão a risco e impulsionando o euro e as ações francesas.

O índice CAC 40 da França saltou cerca de 1%, liderando os ganhos entre os mercados regionais. Isso ajudou o índice regional STOXX 600 a subir 0,3%, interrompendo quatro sessões consecutivas de perdas.

A Bolsa de Paris fechou em alta de 1,09% e chegou a subir mais de 2% pela manhã. Investidores temiam que a ascensão da extrema-direita na França implicasse em novas políticas econômicas e uma postura mais protecionista.

Menos ruim

A votação chocante abalou os mercados, uma vez que a extrema direita, bem como uma aliança de esquerda que ficou em segundo lugar no domingo, prometeram grandes aumentos de gastos. Os investidores ficaram alarmados, dado o já elevado déficit orçamentário da França, que levou a UE a recomendar medidas disciplinares.

Na semana passada, o prêmio que os detentores de títulos exigem para manter a dívida da França em relação à da Alemanha subiu para o valor mais alto desde 2012, durante a crise da dívida da zona do euro.

