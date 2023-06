Inter Após empate e resultados paralelos da nona rodada, Inter se mantém em 13° no Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

O treinador Mano Menezes acredita que a equipe colorada está “no caminho da recuperação”. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após o empate em 1 a 1 contra o Santos, na noite do último sábado (3), o Inter somou 11 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e se manteve na 13ª posição no ranking de classificação. A partida, disputada na Vila Belmiro, foi válida pela nona rodada do torneio nacional. O gol do Colorado foi marcado por Luiz Adriano logo no início do primeiro tempo. Lucas Lima, de falta, descontou para a equipe adversária.

O próximo desafio do Inter será contra o Nacional, do Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para as 19h desta quinta-feira (7) no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. Pelo Brasileirão, o Colorado volta a campo no domingo (11), às 16h, contra o Vasco, no Beira-Rio.

Após a partida na Vila Belmiro, o treinador Mano Menezes comentou o empate com o Santos. “Tivemos um bom início de jogo, mas tomamos um empate muito rápido, bem parecido com o que houve contra o Fortaleza. No segundo tempo houve uma série de fatores como o Santos arriscar mais e desgaste pela sequência de jogos”, afirmou Mano. “O Santos sempre cria dificuldades para os adversários. Eles jogam bem em casa, com confiança e iniciativa.”

Sobre a recuperação da equipe, o técnico afirmou: “Estamos no caminho da recuperação, vencemos o Bahia e empatamos com o Santos. Vamos recuperando a confiança dos jogadores.”

“Penso que nosso futebol não está brilhante, mas se esse futebol que não está brilhante nos coloca como único brasileiro invicto na Libertadores, quando melhorarmos um pouco, podemos buscar coisas maiores.” Leia abaixo como foi a partida entre o Colorado e o Peixe.

Inter e Santos

Jogando fora de casa, o Inter começou o jogo com intensidade na Vila Belmiro. Com apenas 1 minuto de bola rolando na primeira etapa, Wanderson cobrou escanteio, Nico Hernández desviou e deixou Luiz Adriano cara a cara com João Paulo. O atacante só teve o trabalho de empurrar a bola rasteira para o fundo das redes e abrir o placar.

Os santistas mostraram uma rápida reação. Aos 11min, Lucas Lima arriscou em cobrança de falta da meia-lua e igualou o marcador. O meia-atacante bateu no canto de Keiller, mas com muita força, impedindo a defesa.

O duelo continuou movimentado. Aos 14min, o Colorado teceu uma boa troca de passes no ataque e quase marcou o segundo gol. Rômulo foi acionado na direita e encontrou Luiz Adriano livre na entrada da área. O atacante tentou o chute colocado, mas a bola tirou tinta da trave.

Aos 22min, Rômulo arriscou de longe e isolou. Já aos 20min, foi a vez de Alan Patrick tentar. O meia aproveitou uma sobra na intermediária e concluiu para a intervenção tranquila de João Paulo.

Do outro lado, o Santos voltou ao ataque aos 38min. Em rápido contra-ataque, Deivid Washington encaixou um bom passe para Mendoza, que tentou o chute cruzado, mas foi travado pelo goleiro adversário. Na sequência, Soteldo fez uma boa jogada pela direita e cruzou para Mendoza, que tentou por cima.

Nos acréscimos, Soteldo avançou pela esquerda e acabou sendo derrubado por Alan Patrick na lateral da área. Na cobrança, o camisa 10 soltou uma pancada para a defesa do goleiro colorado.

Na volta do intervalo, o Peixe assustou logo no início. Lucas Lima cobrou uma falta no bico da grande área, mas a bola saiu raspando no travessão. Logo depois, Mezenga foi acionado na direita, cortou para o meio e arriscou de longe, mas mandou pelo lado. Já aos 12min, o atacante recebeu um passe rasteiro na área e quase marcou de calcanhar.

Aos 15min, Rodrigo Fernández aproveitou uma sobra na meia-lua e chutou. A bola subiu e quase encobriu Keiller, mas acabou parando na rede de cima da meta. Aos 17min, Dodi perdeu uma boa chance. Soteldo passou para Nathan, que cruzou rasteiro. Livre, o volante bateu e mandou para fora.

A partir de então, o ritmo da partida teve uma queda. O Santos dominava posse de bola, mas encontrou dificuldades para levar perigo ao Inter. Os mandantes só voltaram a assustar aos 35min. Soteldo dominou pela esquerda, costurou a marcação e finalizou colocado, à esquerda do goleiro.

Quatro minutos depois, o camisa 10 tentou mais uma vez, agora em cobrança de falta. O venezuelano bateu bem, mas a bola tirou tinta do travessão. Com 42min, Inocêncio roubou a bola na entrada da área e arriscou um arremate rasteiro que parou nas mãos de Keiller.

Nos acréscimos, o Santos continuava buscando a virada, mas nada foi suficiente para mudar o placar do duelo na Vila Belmiro.

