Acontece Após enchente, Kia Sun Motors encerra as atividades da unidade localizada na avenida Ceará, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A concessionária segue atendendo os seus clientes na unidade situada na avenida Ipiranga, 8.113 Foto: Divulgação A concessionária segue atendendo os seus clientes na unidade situada na avenida Ipiranga, 8.113. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Kia Sun Motors informou que encerrou as atividades da sua unidade localizada na avenida Ceará, na Zona Norte de Porto Alegre, em razão dos danos causados pela enchente histórica que atingiu a Capital em maio.

O local ficou submerso por vários dias. A concessionária segue atendendo os seus clientes na unidade situada na avenida Ipiranga, 8.113.

“A Kia Sun Motors enfrentou diversos desafios ao longo de seus 30 anos, mas uma batalha contra a natureza é difícil vencer. Durante as enchentes que ocorreram no mês de maio, nossa unidade da avenida Ceará foi altamente afetada, deixando-a submersa por vários dias. Diante desse cenário e pensando sempre na melhor experiência para cada cliente e na integridade de nossos colaboradores, a Sun Motors tomou a decisão de encerrar as atividades dessa unidade. Como sempre, alinhados com os objetivos e visão da marca Kia, nós procuramos sempre inovar e renovar nossas experiências diante do mercado. Continuamos em movimento e prontos para acolher você com a qualidade, confiança e segurança que sempre priorizamos. Seguimos nossas atividades normalmente na avenida Ipiranga 8.113 e, como toda mudança exige novas ideias, teremos novidades para lhe atender nos próximos dias. Inspirados pela força do Rio Grande do Sul, nós, da Kia Sun Motors, continuamos em movimento com orgulho e com a perspectiva de um futuro ainda melhor”, afirmou a concessionária em nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/apos-enchente-kia-sun-motors-encerra-as-atividades-da-unidade-na-avenida-ceara-em-porto-alegre/

Após enchente, Kia Sun Motors encerra as atividades da unidade localizada na avenida Ceará, em Porto Alegre

2024-06-22