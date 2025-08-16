Mundo Após encontro com Putin, Trump se reunirá com Zelensky e líderes europeus nesta segunda

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Em fevereiro, Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam Zelensky publicamente de forma dura. (Foto: EBC)

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reunirão na Casa Branca na segunda-feira (18). A reunião, segundo os dois lados, vai tratar dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de o encontro entre norte-americano e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, terminar sem acordo de cessar-fogo.

Líderes da Europa foram convidados a participar do encontro em Washington, que vai tratar dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia. A informação do convite é da agência de notícias Reuters e do jornal “The New York Times”. Os governos americano e ucraniano ainda não confirmaram, tampouco foram divulgados os nomes convidados.

Trump disse nesse sábado (16) que a Ucrânia deveria fazer um acordo para encerrar a guerra com a Rússia porque “[a Rússia] é uma potência muito grande, e eles não são”, após uma cúpula na qual Vladimir Putin teria exigido mais território ucraniano.

Após o encontro entre os dois líderes no Alasca na sexta-feira (15), Trump disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Putin havia oferecido congelar a maioria das linhas de frente se Kiev cedesse todo o Donetsk, a região industrial que é um dos principais alvos de Moscou, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

Zelensky rejeitou a exigência, disse a fonte. A Rússia já controla um quinto da Ucrânia, incluindo cerca de três quartos da província de Donetsk, que invadiu pela primeira vez em 2014.

Trump também afirmou concordar com Putin que um acordo de paz deve ser buscado sem o cessar-fogo prévio que a Ucrânia e seus aliados europeus haviam exigido. Essa foi uma mudança em relação à sua posição antes da cúpula, quando disse que não ficaria satisfeito a menos que um cessar-fogo fosse acordado.

“Foi determinado por todos que a melhor forma de acabar com a horrível guerra entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se mantém”, publicou Trump na Truth Social.

Zelensky afirmou que a recusa da Rússia em pausar os combates complicaria os esforços para construir uma paz duradoura. “Parar os assassinatos é um elemento-chave para acabar com a guerra”, disse ele no X. Mesmo assim, o líder ucraniano disse que se reunirá com Trump em Washington na segunda-feira (18).

Conforme a CNN Brasil, isso remete à reunião no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro, quando Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam Zelensky publicamente de forma dura. Trump disse que uma reunião trilateral com Putin e Zelensky poderia acontecer em seguida.

Líderes europeus divulgaram uma declaração conjunta reafirmando apoio à Ucrânia, depois do encontro dos dois presidentes.

O texto defende garantias firmes de segurança para Kiev e destaca que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Os líderes também afirmaram que caberá à Ucrânia decidir sobre seu território. O comunicado reforça que o apoio europeu vai continuar e promete novas sanções e medidas econômicas contra Moscou até que seja alcançada a paz. Com informações da CNN Brasil, Agência Brasil e G1.

