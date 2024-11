Futebol Após fala de Rodri sobre Vini Jr., Neymar critica o jogador: “Virou falador agora”

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Em recente declaração, Rodri diz que Vini deveria focar mais em campo Foto: Reprodução/Instagram Em recente declaração, Rodri diz que Vini deveria focar mais em campo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

No mundo do futebol, as conversas sobre o prêmio da Bola de Ouro continuam causando polêmicas, mas dessa vez, com a participação de Neymar. O craque brasileiro deixou um comentário em uma publicação em que Rodri falava de Vinicius Jr.

Para uma rádio espanhola, o vencedor do prêmio falou sobre as atitudes de Vini em campo. “Acho que ele é um cara inteligente, e, com o tempo, vai perceber que, quanto mais prestar atenção em campo, melhor será. Os atletas não são apenas o que representam em campo, mas também fora dele.”

Uma outra página do Instagram repostou a declaração e Neymar deixou seu comentário.

“Virou falador agora”, disse o jogador.

