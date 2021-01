Rio Grande do Sul Após fuga, traficantes são presos transportando 300 quilos de maconha em um carro roubado em Passo Fundo

7 de janeiro de 2021

Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (07), em Passo Fundo, no Norte do Estado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois traficantes que transportavam quase 300 quilos de maconha em um veículo Idea roubado.

Durante ação de combate à criminalidade, o serviço de inteligência da PRF identificou um Idea que ingressava no Rio Grande do Sul, oriundo de Santa Catarina. O veículo poderia estar sendo utilizado por criminosos.

O carro foi localizado e o motorista tentou fugir com ele da abordagem policial, transitando em alta velocidade por alguns quilômetros nas proximidades de Pontão. Foi montado um bloqueio com viaturas policiais mais à frente, interceptando o veículo e prendendo os ocupantes.

O carro estava carregado com fardos e tabletes de maconha, totalizando quase 300 quilos da droga. Ele havia sido roubado em Canoas no dia 4 de janeiro, e usava placas clonadas de um veículo de Curitiba/PR.

O motorista, de 39 anos, estava foragido do sistema penitenciária por roubo a banco. O passageiro, de 32 anos, também tem vários antecedentes criminais. Ambos moram na região metropolitana de Porto Alegre. Os presos foram encaminhados, com a droga e o veículo apreendido, à Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

