Cinema Após Game Of Thrones Jason Momoa diz ter tido dificuldades para conseguir emprego

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Eu não conseguia trabalho. É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado", disse o ator Foto: Reprodução "Eu não conseguia trabalho. É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado", disse o ator. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quem gosta de filmes de super heróis com certeza conhece Jason Momoa, havaiano responsável por interpretar o Aquaman nas telonas. Agora, Jason pode até ser prestigiado em Hollywood, mas logo depois de seu papel como Kal Drogo na franquia “Game Of Thrones”, em 2011, ele confessou que foi difícil arrumar emprego, mesmo com a série tendo sido um sucesso no mundo todo.

Em entrevista ao InStyle, Momoa disse ter passado fome. “Estávamos morrendo de fome. Passei vários anos lutando para pagar as contas. Eu não conseguia trabalho. É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado”, disse, citando a esposa e os dois filhos. Felizmente a fase de dificuldades passou e, agora, Jason está cheio de projetos até 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema