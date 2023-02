Esporte Após hiato de 7 anos, Rihanna retorna aos palcos no intervalo do Super Bowl em show repleto de sucessos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Cantora anunciou segunda gravidez durante apresentação. (Foto: Reprodução)

Após um hiato de 7 anos, Rihanna voltou aos palcos para a alegria dos fãs com show eletrizante no intervalo do Super Bowl, evento esportivo mais importante dos Estados Unidos que aconteceu nesse domingo (12) em Glendale, no Arizona. A cantora iniciou o show às 22h28.

A surpresa ficou por conta da nova gravidez da cantora, que ficou aparente por conta do look justinho e a silhueta cheinha apresentação. Em vários momentos, ela chegou a acariciar a barriga e a web foi ao delírio. Depois de muita especulação, os representantes da cantora confirmaram o segundo bebê para a Revista Rolling Stone americana.

No momento em que Rihanna subiu no palco, ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter: “Ela tá grávida”.

Os fãs foram ao delírio ao ver especialmente a cantora acariciando a barriguinha durante a apresentação.

Famosos também compartilharam cliques em vários ângulos da cantora no palco, como é o caso de Diggzy, que postou o momento em que Rihanna apareceu de perfil no palco, deixando a silhueta bem aparente. Apesar dos rumores, ela ainda não confirmou a gravidez.

Recentemente, a imprensa internacional noticiou que a indústria da música está alvoroçada com os rumores de que Rihanna poderá sair em turnê após a sua aguardada apresentação no Super Bowl. De acordo com o Page Six, três fontes próximas da cantora afirmaram que ela está se preparando para anunciar a série de shows que, até agora, tem sido mantida em segredo.

Se confirmada, esta será a primeira turnê da cantora desde 2016, quando lançou o álbum Anti em três continentes e fez 75 shows. A conversa sobre novas apresentações acontece após superestrelas como Beyoncé, Madonna e Taylor Swift anunciarem suas tours comemorativas.

Cachê

Quanto Rihanna recebeu para fazer seu show no Super Bowl LVII nesse domingo? Diferente do que muitos podiam esperar, os artistas não recebem cachê.

Ao jornal britânico Independent, um representante da NFL comunicou que a organizadora do evento não paga cachê pela presença dos artistas, mas “cobre todos os custos associados ao show e paga o preço tabelado do sindicato aos artistas”.

Trata-se de um valor praticamente irrisório perto das cifras milionárias com as quais os grandes nomes da música estão acostumados.

A ideia é que o tempo de exposição – um show de quase 15 minutos – seja compensador para os convidados a se apresentar, já que estima-se que um anúncio de 30 segundos custe o equivalente a US$ 7 milhões para as marcas que quiserem fazer propaganda no intervalo do Super Bowl.

