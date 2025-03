Política Após intensa troca de farpas com Lula, o governador de Minas Gerais volta a criticar o PT no Estado e é respondido por ministro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Zema gerou novo mal-estar ao afirmar que o seu antecessor, o petista Fernando Pimentel, deixou o Estado falido. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após uma intensa troca de farpas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento pela manhã na cidade de Betim (MG), o governador mineiro Romeu Zema (Novo) compareceu a um segundo evento do governo federal, na tarde dessa terça-feira (11), e voltou a fazer críticas à gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado, gerando novo mal-estar.

“Todos os indicadores de políticas públicas avançaram muito nos últimos seis anos, apesar das grandes dificuldades do estado que estava falido em 2019 quando assumi. Quem viaja sabe que as estradas estão sendo recuperadas, quem tem filho na escola, sabe que é a merenda é igual a que comemos em casa”, iniciou o governador, fazendo uma comparação com a gestão de seu antecessor, o petista Fernando Pimentel.

Em seguida, Zema foi aplaudido e vaiado, ao mesmo tempo, ao intensificar as críticas:

“Teremos a inauguração aqui, na cidade vizinha, do hospital de Conselheiro Lafaiete, obra abandonada pelo governo anterior e que vamos entregar até o ano que vem.”

Quem respondeu às críticas foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chamando-o de “pessimista de plantão” e enaltecendo a gestão do governo federal.

“O Brasil cresceu o seu PIB [produto interno bruto] em 3,4% (…) Fico só de butuca, vendo os pessimistas de plantão, errando mais uma vez, governador Zema, mas ninguém consegue esconder o óbvio: o Brasil está crescendo.”

As declarações foram dadas durante cerimônia na companhia Gerdau, em Ouro Branco, na região central de Minas Gerais. A companhia irá expandir sua capacidade de produção de bobinas a quente, com um investimento de R$ 1,5 bilhão.

Ao longo da cerimônia, Zema se sentou ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem conversou em alguns momentos da cerimônia.

Também estavam presentes a primeira-dama Janja da Silva, a ministra da Igualdade Racial, Macaé Evaristo, e o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin (PSB).

Lula desembarcou em Minas Gerais na manhã dessa terça-feira. Antes de Ouro Branco, esteve em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O primeiro evento foi marcado por uma troca de farpas com o governador Romeu Zema.

Em meio ao clima tenso, Alckmin fez um discurso “descontraído” e até contou piada. “Por que a estrela não mia? Porque astronomia”, disse. (O Globo)

