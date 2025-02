Brasil Após Lula dizer que comeu ovo de ema, deputado entra com representação na Procuradoria Geral da República

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

A criação das emas no Palácio do Planalto é antiga e tem autorização do Ibama. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O deputado Kim Kataguiri (União Brasil – SP) protocolou uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja investigado por crime ambiental por ter declarado que comeu um ovo de ema.

De acordo com a representação do deputado, o artigo 29 da lei 9.605 de 1998, que regula os crimes ambientais, estabelece pena de multa e detenção para quem utiliza ovos de fauna silvestre sem autorização.

A fala de Lula ocorreu durante uma viagem ao Amapá.

“Eu estou comendo agora ovo de ema, que equivale a 12 ovos de galinha. Eu fui pesquisar se eu podia comer e eu posso comer, porque tenho 70 emas no Palácio da Alvorada e elas botam ovo do tamanho da cabeça de vocês”, disse.

A criação das emas no Palácio do Planalto é antiga e tem autorização do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis).

Três especialistas em direito ambiental consultados pela coluna dizem que seria problemático se Lula tivesse comido um ovo de ema silvestre, mas que a autorização pode ser estendida para consumo de ovos no caso de quem tem um criadouro.

“É muito provável que a representação não dê em nada e se transforme numa batalha política”, disse Oscar Couto, especialista em direito ambiental. As informações são do portal UOL.

Fala de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira 13, que incluiu ovos de ema – há dezenas dessas aves no Palácio da Alvorada, onde ele mora – em sua dieta. Lula afirmou que pretende experimentar ovos de jabuti. Ele deu a declaração enquanto defendia as pesquisas por petróleo no litoral do Amapá.

Lula afirmou que se preocupa com o meio ambiente, mas que isso não o impede de querer pesquisar reservas de petróleo na Margem Equatorial, no mar ao norte do Brasil. A atividade é questionada por ambientalistas porque uma das possíveis reservas fica a cerca de 500 km da foz do rio Amazonas, uma distância curta quando se fala de correntes marítimas.

“Vê se os Estados Unidos estão preocupados. Vê se a França, a Alemanha, a Inglaterra estão preocupados. Eles exploram o quanto puderem”, disse o presidente da República. “Então só nós que vamos comer pão com água? Não! A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta de coisa boa”, disse Lula. Foi nesse momento que o petista começou a falar sobre ovos.

“Hoje eu comi um cuscuz com dois ovos fritos, quem é que não quer? Eu estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata, que dizem que tem mais sustança. E, como eu sou um jovem de 79 anos, tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens”, disse o presidente. As informações são do portal Estadão.

